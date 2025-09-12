Opinió
Puigdemont, Junqueras i el 27% dels joves
I "per què no hem de continuar manant?", deuen pensar. Convençuts que ells no tenen cap responsabilitat en això del 27%
Acabem de passar un 11 de setembre on, a banda de preguntar-se quin centre comercial estava obert o de repassar els darrers vídeos de les seves amigues al TikTok, una important massa dels joves catalans han viscut absolutament d’esquena a la vessant política del que per a ells és poc més un dia de festa. Noves generacions que passen de les les manifestacions, dels discursos polítics i de les diatribes de Lluís Llach i companyia. Sí, esclar. Hi ha altres joves, que tot el contrari. Que han viscut amb passió la Diada. Però les dades no enganyen. I el desencís de la política entre els més joves és evident. Segons els baròmetres del Centre d’Estudis d’Opinió, fa encara no una dècada la meitat dels catalans de 18 a 24 anys volia la independència. Avui, aquesta xifra és del 27%. I, a sobre, una creixent part d’aquest 27% creu que la independència demana votar els plantejaments populistes i xenòfobs d’Aliança Catalana.
El desencís independentista és tan gran que, en el darrer baròmetre, ni la meitat dels joves catalans afirmaven estar d’acord en una pregunta de mínims com "Considera insuficient el nivell d’autonomia de Catalunya?". El 2016, el 70% dels joves catalans de 18-24 responien que el consideraven insuficient, aquest 2025 només el 43%. Ja no parlo de la independència: dic que ni tan sols més de la meitat dels joves catalans que no cal ni demanar el traspàs de Rodalies. Gairebé deuen pensar que Salvador Illa és un catalufo radical per parlar de llengua o finançament.
D’acord, el tema de la independència no ha anat bé. Fem autocrítica? Sí, però que la faci el poble que anys enrere omplia els carrers. Perquè els principals líders polítics del procés continuen remenant les cireres com si no hagués passat res i pensant que ells són la solució. Carles Puigdemont encara decideix tot el que passa a Junts i qui no pensi com ell, ja sap on és la porta (Giró n’és el darrer exemple). I Oriol Junqueras repeteix que encara li arribarà un altra oportunitat de presentar-se a unes eleccions. I "per què no hem de continuar manant?", deuen pensar. Convençuts que ells no tenen cap responsabilitat en això del 27%.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quins centres comercials estan oberts aquest 11 de setembre a Catalunya? I a l'Emrpordà?
- Mor Miquel Orós, metge i vitraller de Castelló d'Empúries
- Ali Conombo, sensellar a Figueres, impulsa una campanya pel dret a l’habitatge: “Cada signatura és un pas cap a una ciutat més justa”
- Protecció Civil enviarà una prova d'alerta a tots els mòbils de l'Alt Empordà
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- Agenda amb els actes de la Diada, 10 i 11 de setembre, a l'Alt Empordà
- LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
- L'Estat aprova el projecte de traçat per connectar l'AP-7 amb la variant de Figueres pel sud