Opinió
Sí, és possible tenir estació al centre de Figueres
Després de l’alcalde Lorca, la gestió pública a la ciutat ha estat un desastre
Que l’Ajuntament de Figueres prevegi que la nova estació intermodal, la variant ferroviària i la supressió de les vies del tren al centre de la ciutat siguin una realitat d’aquí a vuit anys és una presa de pel al nivell del traspàs de Rodalies a Catalunya.
No dic que sigui una mala proposta, però fer un tunel sota del turonet del Castell de Sant Ferran per fer-hi passar el tren i que els terrenys on passa l’actual tren en farà un jardí i pisos per tothom, equival a dir que annexionarem Groenlàndia al terme municipal de Figueres. Ens fa molt mal a la moral figuerenca i ens fa entendre que la solució de la resta de problemes reals a Figueres costarà que vinguin. Vull dir, que ens trauran els ocupes, però la ciutat estarà on està.
Soterrar l’Estació de Tren no és tan car com sembla i, si és possible, en l’horitzó de 8 anys. Calculo al voltant de 50 milions d’euros més el 3% de corrupció i el 20% de sobrecost en l’obra pública. Buscant diaris, no he trobat el cost de l’estació del centre de l’AVE de Girona, però sí, el pressupost de l’estació de l’aeroport 360 M€. Fent un recull de premsa, us podeu trobar que a Sant Feliu el cost és de 133 M€ com inversió molt forta, a Sabadell el 2018, amb inversió de 20 M€ un tram més petit, a l’Hospitalet sobre el mateix, a Terrassa 26 M€ el 1994. El pressupost propi d’inversions, segons l’Ajuntament de Figueres, és de 7 M€ per tenir idea de les magnituds del que estem parlant, seria 7 M€ x 8 anys = 56M€. Per tenir idea de que es fan amb els diners públics, si calculo 50M i dividim per 50.000 habitants són mil euros per cap. Evidentment, aquestes inversions no es fan amb pressupost municipal, i no es poden comptar d’aquesta manera, però dona idea de proporció, aquestes inversions les fan instàncies superiors, que també paguem els figuerencs.
Imprecisions quantitatives a part, el terreny no és tan rocós com n poblacions de muntanya, passa menys per dins ciutat i els edificis no són tan enlairats com a poblacions de Barcelona.
Vaja, que no és com passar el tren sota la Sagrada Família. Soterrar l’estació de tren ens donaria una connexió amb la Marca de l’Ham, que la faria ciutat, provocaria un creixement en una zona que la podríem qualificar de nova, ens acostaria a Roses, ens donaria espai, una rambla, i fet intel·ligentment ens modificaria l’edificabilitat de la zona i els carrers podrien ser més amples en la zona, ens permetria, en definitiva, ser ciutat fins a arribar al camp de futbol.
El preocupant avui no és on es posa l’estació, l’important avui és que no podem passar un dia sense notícies d’inseguretat ciutadana als diaris i ens fa falta una bona tanqueta de la Guàrdia Civil en determinats llocs conflictius de la ciutat. La desil·lusió que tenim és generalitzada, la classe mitjana se n’ha anat a viure als pobles del voltant, el comerç ja està establert a la Jonquera i Figueres s’ha transformat en un poble dormitori de 50.000 habitants, com Salt. Després de l’alcalde Lorca, la gestió pública a Figueres ha estat un desastre.
La solució implica donar feina i treure subvencions, generar activitat econòmica, demana abaixar impostos referent a l’habitatge i de circulació de vehicles, IBI, escombraries, etc, baixar a zero impost de nova construcció, ocupació de via pública i obertura de negocis, facilitar el canvi d’usos de despatxos i locals cap a habitatge, en cap cas deixar construir habitatge protegit, augmentar l’edificabilitat de terrenys i edificis vells, i reduir la interminable paperassa existent. Tot d’una manera radical, com si fos un fort antibiòtic, i si el malalt no és mort, el podem treure de l’UCI. Com a figuerenc, crec que no em mereixo això. Necessitem decréixer en població i donar feina, sé que necessitarem vint anys, però hem de recuperar la ciutat que érem i la meva generació és l’última que encara pot canviar aquesta situació.
