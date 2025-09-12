Opinió
A la Jonquera, trenquem moltes ràtios
La Jonquera, que tothom coneix, és un municipi empordanès amb unes característiques molt especials
L’article de l’EMPORDÀ de la setmana passada, titulat "La Jonquera: capital de les màquines escurabutxaques" i la contraportada del director de l’EMPORDÀ, Sr. Marc Verdaguer, "Tragaperras i pobresa", d’aquesta setmana, m’ha fet reaccionar, amb el convenciment clar que moltes ràtios o rànquings queden desbordats a la Jonquera.
La Jonquera, que tothom coneix, és un municipi empordanès amb unes característiques molt especials. Ser poble de frontera. El 1993 amb la incorporació d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, i al Tractat de Maastricht, la desaparició de les "fronteres" i la lliure circulació de vehicles i persones, va deixar la Jonquera i els pobles de l’entorn, amb més de 800 aturats, i unes 80 empreses de gestió duanera, tancades. Aquesta greu situació, d’atur i de recessió econòmica, va portar l’Ajuntament a cercar solucions, a reinventar-se i encaminar l’economia local, cap a altres viaranys.
No podem entendre la Jonquera actual, sense conèixer el que va passar a partir del 1993. Ens podíem haver quedat de braços plegats, i esperar que l’economia es recuperés sola, com van fer altres poblacions frontereres, o començar a cercar solucions. El que tenim ara es va gestar a partir del 1993.
L’expansió econòmica de la Jonquera els darrers anys trenca totes les ràtios possibles. 104 màquines escurabutxaques repartides en 35 establiments, estadísticament, per a un poble de 3.200 habitants, efectivament és una barbaritat. Però per un espai geogràfic, on passen i es proveeixen més de 2.500.000 de camioners a l’any, o 8.000.000 de visitants i compradors a l’any, podem considerar que és una minúcia, i que els jonquerencs i jonquerenques no es mereixen el qualificatiu de jugadors compulsius.
"Les realitats d’un municipi fronterer, com la Jonquera, són unes altres, d’una altra dimensió, que no tenen en consideració els habitants de la població. I per això les ràtios no ens serveixen. A la Jonquera, els números són realitats, no són estadístiques"
Per confirmar la meva argumentació, que a la Jonquera, les ràtios queden desbordades, em permetré donar uns números aproximats, que ens confirmen, que la Jonquera és el municipi de Catalunya, de les nostres característiques, amb més:
- Mossos d’Esquadra, guàrdies civils, policies nacionals i policies locals, en total més de 200, per a un poble de 3.200 habitants. Hauria de ser sorprenent, si no tenim en consideració que som a la frontera.
- 120.000 m2 comercials, amb més de 300 botigues de tota mena, Gran Centre Comercial de més de 50.000 m2, 18 supermercats de més de 1.500 m2, trenquen les ràtios, per a un municipi de 3.200 habitants.
- 16 estancs, no vol dir que els jonquerencs siguin els més grans fumadors del món.
- 20 grans perfumeries, de totes les marques, per a un municipi de 3.200 habitants. Incomprensible.
- 20 gasolineres, per a 3.200 habitants. Quina bogeria.
- Tenim més metres quadrats d’aparcaments de camions, més metres quadrats d’aparcaments de cotxes, i més metres quadrats d’aparcaments d’autocaravanes, que cap ciutat catalana o capital de província. Ja no m’atreveixo a dir que Barcelona.
Amb aquests números, he intentat demostrar que no podem fer cas sempre de les estadístiques, les ràtios, o els rànquings. Les realitats d’un municipi fronterer, com la Jonquera, són unes altres, d’una altra dimensió, que no tenen en consideració els habitants de la població. I per això les ràtios no ens serveixen. A la Jonquera, els números són realitats, no són estadístiques.
A la Jonquera, intentem, per a bé o per a mal, viure com a poble, dins del possible, al marge de tots aquests macro números i de les estadístiques. La sort que tenim és que pel centre del poble ja no hi passen camions de gran tonatge. I el comerç del carrer Major és més de proximitat i destinat majoritàriament a la gent del poble. Tot i que més de 50 comerços de tota mena, ferreteries, perruqueries, botigues de roba, estancs, bars i establiments de restauració, encara sobreviuen. Molt més que a la majoria de pobles de 3.000 habitants de Catalunya.
