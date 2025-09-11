Opinió
Converses de bar i estadístiques
El relat catastrofista tampoc té en compte un detall: la despesa turística creix
Del turisme, com del futbol i la política, tothom s’atreveix a donar lliçons. Que si obres, botigues buides, preus disparats... El diagnòstic de cafè és contundent: «això s’acaba». Però la realitat és més complexa i menys dramàtica del que es pinta.
Les dades oficials parlen d’un alentiment, és cert. Catalunya i Madrid han perdut visitants internacionals aquest estiu, cosa que no passava des de la pandèmia. Un titular que fa soroll i alimenta els apocalíptics de barra. Però convé matisar: a Catalunya, tot i la caiguda del juliol (-1,2%), el conjunt de l’any marca rècord històric amb 11,6 milions de viatgers internacionals fins al juliol. No és sinònim d’enfonsament.
"Ara bé, convé no caure ni en el pessimisme de cafè ni en el triomfalisme fàcil. A l’espera de les dades d’agost, setembre apunta optimisme, però l’únic realisme possible és fer balanços serens i treballar amb constància"
El relat catastrofista tampoc té en compte un detall: la despesa turística creix. Menys visitants, sí, però més rendibles. A Catalunya, la despesa mitjana per turista arriba als 1.398 euros, un 6,5% més que fa un any. Potser el problema no és tant la quantitat, sinó com es reparteixen els beneficis. Mentre que França i Alemanya flaquegen, els Estats Units compensen.
Que el sector es refreda? Probablement. Que l’eufòria postcovid toca sostre? Sens dubte. Però d’aquí a donar per acabat el motor turístic hi ha un tros. Només al juliol, Espanya va rebre més d’onze milions de turistes, una xifra rècord, i la despesa es va disparar.
Ara bé, convé no caure ni en el pessimisme de cafè ni en el triomfalisme fàcil. A l’espera de les dades d’agost, setembre apunta optimisme, però l’únic realisme possible és fer balanços serens i treballar amb constància. Ens agradi o no, el turisme continua sent un motor econòmic de l’Alt Empordà. I com tots els motors, cal mantenir-lo amb cura.
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La protesta contra l'austeritat a França d'aquest dimecres tindrà conseqüències a l': 'Bloquons tout
- El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
- Aquest és el programa d'actes del festival Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries 2025
- EN IMATGES | El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles