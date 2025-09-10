Opinió
L'atur que s'atura
Però qui necessita realitat quan pots viure en un Power Point de colors?
No hi ha dubte que assistim a una taxa de desocupació històrica. En positiu. Ho diu l’INE, ho repeteix el govern i, per tant, ha de ser veritat. Veníem d’unes xifres habituals d’atur dels voltants del 20%. D’aquell atur en dèiem — i suposo que encara se n’hauria de dir així — «estructural», eufemisme que utilitzàvem per entendre que el fet que un de cada cinc espanyols no treballés estava tan arrelat a la nostra societat com la paella, la sangria o els toros.
Aquesta dada era una mitjana, amb els riscos que els punts mitjans impliquen. Recordo que després de la pandèmia va pujar encara més, i en l’actualitat està rondant el 10%. Per sobre encara de la majoria dels països europeus però decididament per sota de l’històric.
"Ja no exportem només vi i oli, sinó també cervells. Tot un segell de qualitat. Mentrestant, l’atur baixa. Perquè sí, quan algú es rendeix i deixa de buscar feina, també desapareix de la llista"
Un dígit que quantitativament és bo, per bé que qualitativament té el seu truco: recull la quantitat de contractes signants perquè molts treballadors no en tenen prou amb una sola feina per arribar a final de mes i òbviament que no té en compte la marcada tendència dels últims anys a exportar el nostre talent. Joves que se’n van a Alemanya o a Anglaterra, i nosaltres contents. Ja no exportem només vi i oli, sinó també cervells. Tot un segell de qualitat. Mentrestant, l’atur baixa. Perquè sí, quan algú es rendeix i deixa de buscar feina, també desapareix de la llista.
No tot és culpa del govern o de les empreses. Queda clar que les condicions d’accés, garanties i estabilitat en l’ocupació són encara molt millorables, però també és un fet contrastable en els últims temps que hi ha una relaxació més gran per part dels treballadors. Amb això vull dir que sospitosament hi ha moltes més baixes, la durada d’aquestes són més prolongades, hi ha molta més mobilitat i, per tant, menys fidelitat a les empreses.
I com que habitualment li toca el rebre a la patronal, voldria també posar en relleu les pràctiques poc ètiques que darrerament es detecten a les empreses per part d’alguns treballadors, com són, entre altres, no anar a la feina sense avisar, allargar les baixes innecessàriament, no donar el termini de preavís quan es canvia de treball. Tot això està passant en l’actualitat com sempre ha passat en èpoques de vaques grasses d’ocupació. Però com que la vida és cíclica, i tard o aviat, lamentablement, ens vindrà una nova crisi, crec que és primordial, ara que gaudim d’unes ofertes que ens permeten triar bé l’empresa en la qual treballem, fixar-nos molt bé en el fet que la companyia a la qual dediquem el nostre esforç apliqui realment uns bons principis i valors més enllà del seu màrqueting a la plana web. Perquè les empreses que no són íntegres, per molt que paguin o ofereixin avantatges ara, quan vinguin mal dades seran les primeres que prescindiran d’allò que es denomina capital humà.
Al final, les xifres són un festival. Sembla que tothom treballa si fem cas de les oficials. La realitat? Una altra història. Però qui necessita realitat quan pots viure en un Power Point de colors?
