Opinió
El Madrid DF, enquistat contra Catalunya
Una carta de Jordi Pausas, des de París
______________
Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho
El Ministeri de Cultura espanyol va denegar el trasllat de la Dama d’Elx –ubicada al Museu Arqueològic Nacional de Madrid– al·legant que l’Institut del Patrimoni Cultural espanyol el va desaconsellar per les “conseqüències catastròfiques” que tindria, criteri que també es va al·legar per impedir el trasllat del Guernica de Picasso, esdevinguda una icona del Museu Reina Sofia de la capital d’Espanya. Però el Ministeri de Cultura, amb el català Ernest Urtasun al capdavant, "no ha trobat convenient" -aneu a saber per quines raons, ai!- demanar el preceptiu informe tècnic a l'Institut del Patrimoni Cultural sobre si és convenient o no el trasllat dels murals del monestir de Sixena salvaguardats, restaurats i exhibits en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Per què el que es demanà pels museus de Madrid no es pot demanar pels de Barcelona? És evident que el Madrid DF està enquistat i empedreït a negar el pa i la sal a tot allò que fa referència a la "rebel" Catalunya...
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- Una protesta contra l'austeritat a França afectarà aquest dimecres a l': 'Bloquons tout
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
- La ginebra de l'Empordà que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic