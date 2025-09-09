Opinió
Comerç a Figueres: cal revertir la situació
Una carta de Marina Ramió Suñer
A Figueres tenim un problema, i és un problema amb el comerç. Molts locals tanquen i no se n’obren de nous. La Figueres de quan jo era petita, aquella ciutat que tanta enveja sana despertava als de Banyoles, ja no en queda ni rastre.
En el darrer ple se’n va parlar, i celebro que s’hagi convocat un ple extraordinari. Crec que, per trobar solucions, cal que aquestes s’impulsin des de tots els punts de vista: tant des del govern com des de l’oposició.
Un any després de la marxa del Zara, i amb l’amenaça que tot el grup Inditex acabi marxant, no s’han sabut trobar respostes. Això em preocupa. I també preocupa els pocs comerços que queden oberts, molts d’ells regentats per gent de Figueres, que també busquen solucions. Davant d’això, no podem tancar els ulls.
Calen ajudes i calen mesures valentes. Jo no hi entenc gaire de comerç, però m’agradaria que Figueres tingués un centre comercial com el de la Jonquera o el de Girona. També m’agradaria que fos més fàcil aparcar i que es donessin facilitats perquè la gent jove amb idees i emprenedora pogués llogar locals a preus assequibles i obrir els seus negocis. Això no hauria de ser tan complicat.
Espero que del ple extraordinari en surtin acords útils per Figueres i per les persones que mantenen oberts els seus comerços. Que no sigui només un pedaç que porti fam per al demà. També espero que es faciliti l’obertura de nous negocis amb lloguers accessibles.
Figueres es mereix més. Es mereix tornar a ser aquella ciutat que despertava enveja sana als que no hi vivíem. És urgent i necessari revertir la situació, i això és responsabilitat de tots i totes.
