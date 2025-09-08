Opinió
Els nous alumnes de l’ESO que provenen de les escoles rurals dels pobles del voltant de la capital altempordanesa: els futurs figuerencs i figuerenques
Una carta de Marina Ramió Suñer
Aquest dilluns, 8 de setembre, comença l’escola i Figueres es tornarà a omplir de vida. Milers de pares i mares acompanyaran els seus fills el primer dia de classe. Els més petits començaran I3, i uns quants, ja més grandets, iniciaran l’ESO i faran el pas de l’escola a l’institut.
Enguany, per un tema personal, visc amb molta intensitat i nervis l’entrada a l’institut d’aquells nens i nenes que deixen l’escola i passen a l’institut. Sobretot penso en aquells que, com jo dic, es convertiran durant el dia en possibles nous figuerencs i figuerenques del futur.
Són nens i nenes que venen dels pobles de les rodalies i que, fins al juny passat, havien anat a escoles rurals petites —algunes amb una vintena d’alumnes com a màxim— i ara es trobaran en classes amb tants alumnes com tota la seva escola anterior.
Sé que cada institut sap com treballar aquest procés i que cada any ho fan de la millor manera possible. També sé que aquest canvi és bo per a aquests nens i nenes, però si ens posem a la seva pell, entenem perfectament els seus nervis —i els dels seus pares.
En el meu cas, anar a l’escola i a l’institut a Figueres em va fer créixer l’admiració i l’estima per aquesta ciutat, tot i que hi vaig arribar ja adolescent, amb més de la meitat dels cursos de secundària fets. Els professors i professores que vaig tenir van saber transmetre’m aquest amor per Figueres.
Espero que tots els nois i noies que comencen l’ESO i venen de fora de Figueres també trobin professors que els facin estimar la ciutat i que, amb el pas dels anys, esdevinguin uns figuerencs i figuerenques més.
Amb aquest article-carta explico com em sento en aquest moment de l’entrada d’alumnes de fora de Figueres als instituts de la ciutat, perquè sentia la necessitat de fer-ho.
Sé que, per als que venen de les escoles de Figueres, el pas a l’institut també és un canvi, però és diferent de l’experiència d’aquells nens i nenes que venen de les escoles rurals tan petites.
I sí, enguany, els nervis hi són ben presents el dia abans de l’inici del curs escolar. Potser quan es publiqui aquest article el curs ja haurà començat, però el dia abans visc amb molta intensitat aquest nou inici de curs.
