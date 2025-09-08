Opinió
Bons hospitals (per a turistes)
En la Catalunya que ja ha deixat enrere la xifra dels vuit milions d'habitants, grinyola molt que la demanda de "més inversió" per als hospitals gironins es basi en les necessitats dels turistes sèniors
A Miquel Gotanegra ningú no li pot negar la seva proactivitat en defensar i promocionar el sector del càmping i el negoci del turisme a l'Empordà. L'empresari de Roses és dels que no té pèls a la llengua. Diu el que pensa. Encara que no sempre sigui políticament correcte, Aquest darrer divendres, en la presentació dels resultats d'una interessant prova pilot per digitalitzar els càmpings, amb la presència del ministre d'Indústria Jordi Hereu, ho va tornar a demostrar. Aprofitant la presència d'Hereu, Gotanegra va demanar un augment de la inversió en els hospitals gironins. "Des del sector turístic reclamarem que posin més diners en els hospitals, perquè, en aquests moments, Girona és una de les demarcacions amb menys diners en el sistema sanitari", va dir Miquel Gotanegra, recordant que els hospitals s'han convertit en un "actiu turístic". Visitar un país on els hospitals siguin els millors possibles —on t'atenguin de manera ràpida i eficient si tens un problema— és una benedicció per als turistes sèniors que passen llargues temporades a la Costa Brava. Sobretot, a més, si les despeses van a càrrec de la sanitat pública local. I, com recorda Gotanegra, els turistes, diguem-ne menys joves i que, per edat, és més possible que hagin de passar per cal metge, són "un perfil de visitant que ens va molt bé per desestacionalitzar la temporada".
En un món ideal, les paraules de Miquel Gotanegra serien assumibles. Fins i tot, lògiques. Però en la Catalunya que ja ha deixat enrere la xifra dels vuit milions d'habitants, grinyola molt que la demanda de "més inversió" per als hospitals gironins es basi en les necessitats dels turistes sèniors que poden omplir la Costa Brava en temporada baixa. Els hospitals gironins necessiten més diners per evitar les cues que hi ha en molts serveis d'urgències, per aconseguir que no necessitis mesos per tenir hora amb un especialista, perquè anar a un psicòleg no sigui sinònim de pagar-ne un de privat, per desencallar la construcció del Trueta com a gran hospital de referència, per dotar de més serveis els hospitals de Blanes, Palamós o Figueres, aquest darrer depenent d'una fundació que, els darrers anys, ha vist uns números més vermells que la pell d'un turista cremat pel sol.
