Opinió
Incendis
La manca de prevenció, la brutícia del sotabosc, les onades de calor i els vents canviants en moltes zones fan que els focs forestals siguin cada vegada més amplis i més difícils d’extingir
Aquesta setmana passada, un bomber de la Generalitat de Catalunya que va estar desplaçat a l’incendi de Jarilla (Extremadura) deia: «A Catalunya tenim un gran dispositiu i molta experiència, però no ens podem relaxar; la clau passa per la prevenció: cuidar el bosc, mantenir la gestió del territori i conscienciar la ciutadania».
Els incendis forestals de Galícia, Castella i Lleó o Extremadura, a més de cremar milers d’hectàrees de bosc, amb focs que abasten alguns més de 130 quilòmetres de perímetre, el que han servit és per tirar-se els plats pel cap entre els governs autonòmics presidits pel PP i el Govern Central.
La manca de prevenció, la brutícia del sotabosc, les onades de calor i els vents canviants en moltes zones fan que els focs forestals siguin cada vegada més amplis, més difícils d’estabilitzar i d’extingir.
El canvi climàtic ens porta a temporades més llargues, amb onades de calor més freqüents i amb incendis més virulents. I, això reclama una inversió més gran per part de les administracions, un treball en equip i que en les temporades de menys calor es treballi en la prevenció: cal mantenir franges netes i tallafocs naturals, com els camps i les vinyes, s’ha de tenir cura de les activitats humanes en el medi natural, i saber respectar les restriccions i ser conscients dels riscos.
Una burilla tirada per la finestra del cotxe pot provocar un foc. La situació continua sent molt fràgil, i cal que els bombers siguin professionals ben remunerats i amb feina tot l’any. Sembla que en moltes administracions autonòmiques s’ha optat per externalitzar el servei, amb contractes temporals i mal pagats.
A Catalunya tenim el Pla Alfa, que tot l’any fa propostes a cinc nivells operatius, dels del risc zero al quatre, que aquest estiu hem tingut en algunes zones dels Ports i de l’Alt Empordà.
"No cuidar la casa comuna, embrutir amb la nostra petjada l’obra de Déu, és un pecat contra nosaltres mateixos, ja que la humanitat no pot viure en un món dividit, contaminat i ple de plàstics"
La publicitat d’aquests dies ens diu que el 90% dels focs són causats per factors humans; però el més greu són els provocats per piròmans. Potser del debat parlamentari dels pròxims dies en sorgeixi un Pla Nacional contra incendis.
Però cal una consciència més gran de tots per evitar els focs; també una millor atenció al sector primari, i que els pagesos continuïn sent els jardiners del paisatge, que tinguin possibilitats de viure del seu treball, i puguin viure amb més dignitat.
La manca de neteja als boscos, tant els privats com els comunitaris, fa que la massa forestal, en el nostre clima mediterrani, es vagi embrutint amb un sotabosc cada vegada més intens; i la sequera i les onades de calor fan que tant combustible sigui un risc greu d’incendis.
El mateix bomber que va estar uns dies en l’incendi de Jarilla ens envia un missatge contundent: «El missatge que m’agradaria transmetre és que el foc ens afecta a tots i que la prevenció és el que marca la diferència. Els bombers no som només els que apaguem els focs, sinó que som part d’un engranatge molt més ampli. Nosaltres fem la part que ens correspon, però la ciutadania hi juga un paper fonamental. Mantenir franges netes, tenir cura de les activitats al medi natural, respectar les restriccions i ser conscients del risc són gestos que poden evitar grans desgràcies».
Ser evacuats del poble, patir pel bestiar, tornar a casa i descobrir que moltes propietats han estat cremades i destruïdes pel foc, és una experiència semblant a la de tants immigrants que han de marxar de casa seva i emprendre el camí d’un futur incert.
Se’ns fa difícil escoltar els que hi entenen i actuar amb responsabilitat en moments que el canvi climàtic que estem provocant nosaltres mateixos amb el consum de combustibles fòssils, i ens urgeix defensar la «casa comuna», la terra i els rius, els boscos i els mars.
Afegeixo per als creients: no cuidar la casa comuna, embrutir amb la nostra petjada l’obra de Déu, és un pecat contra nosaltres mateixos, ja que la humanitat no pot viure en un món dividit, contaminat i ple de plàstics.
- LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
- Reoberta la carretera de l’Aigueta entre Figueres i Cabanes amb rotonda nova
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- Mor l'empresari Joaquim Sala, fundador del concessionari Fiat de Figueres
- Incendi al costat del Kibuc de l'Escala
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Els ecologistes impulsen una campanya de micromecenatge per salvar la Farella de Llançà