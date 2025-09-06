Opinió
Sí a l’estació de Figueres
L’estació de Figueres, a Figueres
La de tota la vida, és clar. L’estació de Figueres, a Figueres. Així començava la columna que vaig escriure en aquest mateix setmanari fa dos anys i mig! És sorprenent la poca alarma social que s’ha creat amb aquest projecte al llarg d’aquests temps. És clar que s’ha fet alguna concentració i manifestació, però comptades amb els dits d’una mà. Nominalment, o formalment, hi ha hagut i hi ha oposició. Cert! Però si hi hagués hagut tanta oposició a l’Alt Empordà en vers el tancament de l’estació i el seu trasllat a Vilafant, com hi ha a un futur i hipotètic parc eòlic marí a 24 km del cap de Creus, a hores d’ara aquest projecte no hauria tirat endavant. Un contrast, quan el trasllat està ja aprovat i acordat per totes les administracions i l’altre, en canvi, està pendent de moltes, moltíssimes, autoritzacions encara.
En qualsevol cas s’insisteix a fer el mateix que al Camp de Tarragona, o altres indrets, situant l’estació de viatgers convencional (o de l’AVE), a quilòmetres de la ciutat. Amb l’agreujant que avui les mateixes institucions que donen suport a aquesta mesura, parlen constantment de proximitat, d’emissions de CO2 i, sobretot, d’augmentar el transport de viatgers per ferrocarril i per rodalies (el contrari que provocarà aquesta iniciativa, perquè la dissuasió de la distància farà disminuir el passatge de rodalies, augmentar el tràfic de vehicles entre Vilafant i Figueres i augmentar el passatge de l’AVE, que potser és això el que es persegueix).
"L’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) és una entitat seriosa i gens sospitosa de tenir gens d’interès polític. Se l’hauria d’escoltar. Com s’haurien d’escoltar els veïns, entitats i plataformes, població usuària de Figueres i comarca"
Si el problema eren els passos a nivell, se soterren o es fa el que calgui (solucions tècniques n’hi ha i s’han plantejat obertament) per mantenir l’estació de tren convencional a Figueres, quan està al centre de la ciutat i de l’estació de busos comarcal, i per tant resulta intermodal. L’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) és una entitat seriosa i gens sospitosa de tenir gens d’interès polític. Se l’hauria d’escoltar. Com s’haurien d’escoltar els veïns, entitats i plataformes, població usuària de Figueres i comarca. És evident que el model que nodreix aquesta decisió compartida per diverses institucions és el de les grans infraestructures, del Logis Empordà/Amazon, etc. Que algunes de les entitats que estan ara en contra del trasllat de l’estació hagin estat de perfil respecte al macrocomplex que s’està realitzant a Vilamalla, més el del ja consolidat d’Amazon al Far d’Empordà, fa pensar.
Benvinguda sigui l’autocrítica i el replantejament d’estratègies si és per bé de la comarca, ja que farà falta molta més mobilització que la que hi ha hagut fins ara, de baix perfil. El suport i el treball de la PTP s’ho mereixen i els usuaris de l’Empordà més.
Toni Salamanca és divulgador ambiental.
