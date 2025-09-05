Opinió
Els orígens "entranyables" de l'equip de natació de la Jonquera, explicats per la filla del fundador
Una carta d'Àgueda Muñoz
M’han fet arribar l’escrit del senyor Jordi Cabezas del dia 26 d’agost de 2025, referent als 50 anys de la natació a la Jonquera. I sí, és veritat tot el que diu, però, amb tots els meus respectes, crec que abans de tot això hi ha una història d’amor en la creació de l’equip de natació de la Jonquera que s’ha d’explicar abans de saltar als anys 90. És cert que els començaments de la piscina van ser l’estiu del 1975, però no s’han explicat els orígens tan entranyables d’aquell moment.
Soc l’Àgueda Muñoz, filla d’Antonio Muñoz, creador de l’equip de natació. Inicialment, cap als anys 1973-1974, com que no hi havia piscina ni equip a la Jonquera, cada dia baixàvem —jo (que tenia uns 8-9 anys), els meus germans i alguns altres infants— a entrenar al Club Natació Figueres. Havíem de suportar les cues interminables que es feien a la Nacional II, ja que encara no existia l’AP-7, tant de baixada com de pujada. Tot i això, nosaltres, fidels a la natació, no hi deixàvem d’anar. En continuem guardant molt bons records i amistats que no s’esborraran amb el pas del temps.
Llavors, i no sé ben bé per quin motiu, el meu pare va decidir crear un equip a la Jonquera aprofitant la construcció de la piscina. Recordo a casa meva mare venent banyadors, gorros, barnussos i tot el necessari perquè poguéssim anar tots ben equipats, i tot amb aquella il·lusió!
Tot plegat va tenir molt d’èxit i s’hi va apuntar molta gent. Fins i tot hi va venir algun nedador del Club Natació Figueres, amb els quals hem mantingut una molt bona amistat.
"Crec que, pels pocs mitjans que teníem, vam jugar un paper importantíssim en el món de la natació a la Jonquera i en la nostra infantesa i adolescència"
Van començar les competicions de la Copa Pirineus i el Challenge David Moner. Cada dijous i dissabte, amb les nostres bosses i tota la il·lusió i nervis, pujàvem al bus i cap on fos a competir: Besalú, Castellfollit, Santa Coloma de Farners (on sempre compràvem galetes), Cassà de la Selva, Figueres, Sant Joan de les Abadesses (on passàvem tot el dia)... i molts pares ens acompanyaven per animar-nos: l’Amada, mare d’en Xavi Nierga; el pare d’en Miguel Castaño; els pares d’en Marcos Alcaide; els meus pares quan podien; la mare de la Maria Àngels Salvador; els pares d’en Javi Salazar; els pares d’en Narcís Gironès; la Teresita del Caçadors; els pares i oncles de la Glòria Pineda; els Pastor... i tanta gent que segurament m’oblido, però que eren assidus anéssim on anéssim.
També preparàvem les Dotze Hores, i l’Amada ens feia xocolata desfeta: ho gaudia com si fos ella qui nedés! Al mes de setembre fèiem la Travessa al llac de Banyoles, que esperàvem amb moltes ganes. Tots aquests records no se’ns esborraran mai. Quan arribava l’últim dia de piscina, entre plors ens acomiadàvem fins A l’estiu següent, i ens tiràvem a l’aigua amb el barnús, amb les tovalloles o amb la roba de carrer. Als pares no els agradava, però a nosaltres ens era ben igual!
Els dissabtes d’hivern ens tornàvem a trobar per anar a entrenar a Banyoles, viatjant de nou en bus, retrobant-nos i esperant amb ganes l’estiu. I així, any rere any.
Amb tot aquest esforç i dedicació van sorgir figures destacades com en Marcos Alcaide, en Xavi Nierga, en Miguel Ángel Castaño, la Rosana Viñas, la Lurdes Camós (amb qui fèiem equip de relleus), en Germán García, la Mari Cruz Sacristán, la meva germana, jo mateixa... i molts nedadors de Figueres que van venir a donar-nos un cop de mà. I, per descomptat, cal anomenar en Rodri (Quim Rodríguez), en Miquel Baret, en Paqui Pujolar, en Pep Pujol, en Jandri i tants altres. Però vull posar amb majúscules en RODRI, en PAQUI i en MIQUEL BARET, a qui el meu pare va demanar si podien venir a fer cursets de natació. No els va faltar temps per venir-nos a ajudar, perquè hi va haver una química especial i una estimació mútua entre ells i la meva família que, avui dia, encara continua.
Crec que, pels pocs mitjans que teníem, vam jugar un paper importantíssim en el món de la natació a la Jonquera i en la nostra infantesa i adolescència. I és per això que penso que valia la pena explicar-ho, aprofitant els 50 anys d’aquest club. Per molts anys més!
