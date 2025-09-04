Opinió
Piropolítica estival
L’estiu del 2025, la tragèdia ha tornat a ser massiva: més de 400.000 hectàrees cremades a Espanya
Els humans fa segles que intentem desxifrar l’enigma del foc. Al llarg del temps, hem llegit, investigat i opinat sobre les causes d’aquest element devastador, però ningú no ha comprès mai del tot què porta una persona a encendre una guspira premeditada al bosc. L’estiu del 2025, la tragèdia ha tornat a ser massiva: més de 400.000 hectàrees cremades a Espanya, amb Catalunya registrant xifres que no vèiem des de fa anys i l’Empordà amb l’ai al cor. Ja es parla del pitjor any d’incendis des que se’n tenen registres.
Però, què mou el piròman? Els psicòlegs distingeixen dos perfils. D’una banda, la minoria patològica: individus obsessionats pel foc, amb baixa empatia i una pulsió destructiva. Representen només entre el 2% i el 7% dels incendis provocats. La majoria responen a motivacions econòmiques, conflictes o negligències. Les xifres parlen soles: aquest any, més de quaranta persones han estat detingudes i un centenar més investigades per la seva presumpta implicació. Tot i els avenços judicials, el sistema encara no pot anticipar-se a les dèries humanes.
"El debat sobre prevenció, mitjans i responsabilitats s’ha encès en rodes de premsa i retrets que eclipsen la gravetat del problema"
Els incendis no són només un desastre ecològic, sinó també reflex de la crisi política: la tensió entre els governs autonòmics i l’estatal ha convertit el drama ambiental en incendi institucional. El debat sobre prevenció, mitjans i responsabilitats s’ha encès en rodes de premsa i retrets que eclipsen la gravetat del problema.
La piropolítica s’ha tornat metàfora: aquest estiu, en comptes d’apagar el foc junts, els partits hi han abocat gasolina. Si no hi ha grans acords aviat, només ens quedarà triar com acabar: rostits o fumats.
