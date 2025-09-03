Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

Raül Garrido

Raül Garrido

Articulista |

El tren del debat

Ara tenim qui ho vol pagar, doncs ho hem d’aprofitar

Un tren AVE a l'estació de Figueres-Vilafant.

Un tren AVE a l'estació de Figueres-Vilafant. / Santi Coll

L’objectiu de qualsevol dels que posem les nostres cabòries en un mitjà no és altre que promoure un pensament crític que generi debat. Així ha passat amb l’interessant article que va publicar aquest setmanari, on el senyor Xavier Ludevid, com a antic gerent d’urbanisme de la ciutat, exposava la seva idea sobre el que seria convenient per al futur ferroviari de Figueres.

Al voltant d’una taula de terrassa estiuenca, un vespre càlid, ens vam trobar uns amics que, sense cap intencionalitat, vam encetar un debat sobre el tema. Com sol passar, tot i el nostre desconeixement en arquitectura, en estructures ferroviàries o en economia política, ens vam atrevir a dir-hi la nostra. Val a dir que va ser un debat força desequilibrat, ja que la majoria dels reunits opinàvem que l’opció presentada era un pèl rocambolesca.

El traçat exposat comportaria que, pel que fa a rodalies, l’estació de Vilafant fos un «cul de sac» i que els trens haguessin de desfer el camí de tornada, cosa que implicaria uns canvis de tracció que retardarien encara més el lent caminar d’aquests trens. Fer que un tren s’aturi a les dues estacions suposaria un embolic i un retard que s’afegiria als actuals problemes de rodalies.

El resultat del debat va ser que a una ciutat de menys de 50.000 habitants no li calen dues estacions

El projecte exigiria doblar l’actual línia de connexió entre rodalies i AVE, que passa pel pont del Príncep i, paral·lelament, ampliar i adequar l’abaixador de Vilamalla. A tot això, caldria sumar-hi el soterrament de la vella estació i de les seves vies, una obra desitjada però, en múltiples ocasions, rebutjada per les institucions que l’haurien de finançar. A més, si fem cas dels nostres avis i prenem la Rambla com a centre de la ciutat —que ja no ho és—, la distància entre ella i les dues estacions actuals es diferencia en poc més d’un quilòmetre, segons Google Maps.

El resultat del debat va ser que a una ciutat de menys de 50.000 habitants no li calen dues estacions, i que el que de veritat necessita és reorganitzar les dues zones: una, per donar pas a un nou barri que no trenqui la ciutat; i l’altra, amb una ampliació que dignifiqui el veïnat.

De nen, vaig passar moltes hores a la vella estació, amb la qual m’uneix un vincle emocional important. Però hem de ser realistes i no aturar l’evolució i —com bé deia l’autor— potenciar l’eficiència d’un mitjà ecològic. Ara tenim qui ho vol pagar, doncs ho hem d’aprofitar. Estic segur que altres debats hauran girat a l’inrevés; en qualsevol cas, el que podem extreure de tot plegat és que encara hi ha articles que generen conversa, gràcies a setmanaris com aquest i a persones com el Sr. Ludevid.

TEMES

