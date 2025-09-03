Opinió
Madrid, més lluny de Figueres
Més lluny, perquè hi haurà menys trens i seran més cars
Amb un discret comunicat on s’explicava que a partir del 8 de setembre substituirà l’oferta d’Avlo pels serveis habituats de l’AVE, Renfe es va carregar el passat dijous l’oferta d’alta velocitat de "baix cost" entre Figueres i Madrid, passant per Girona i Barcelona. El motiu: les deficiències tècniques dels trens Talgo que cobrien aquesta linía. La conseqüència: Figueres està una mica més lluny de Madrid. Més lluny, perquè hi haurà menys trens i seran més cars. Exemple pràctic: si aquest passat cap de setmana s’intentava comprar un bitllet d’Alta Velocitat per anar a Madrid els dos propers diumenges, el resultat és aclaridor. Diumenge vinent, 7 de setembre, el primer tren disponible és un Avlo que surt de Figueres a dos quarts de sis del matí i arriba a Atocha tres minuts abans de dos quarts de deu, amb un preu de 69 euros. En canvi, l’altre diumenge, 14 de setembre, la primera plaça en Alta Velocitat és un AVE, que surt passats deu minuts de les nou del matí i que no arriba a Atocha fins a gairebé les dues de la tarda (13:52). I pagant gairebé el doble, 133 euros.
Els preus dels bitllets de tren d’Alta Velocitat pugen i baixen en funció de la demanda. I, per tant, és evident que no sempre costarà 133 eurosanar de Figueres a Madrid. Hi haurà dies que es podrà comprar un seient al voltant de 50 euros. Però, de mitjana, l’oferta ara serà més cara que amb els Avlo. I, de moment, si no hi ha canvis en els horaris de l’AVE, ja no serà possible sortir de bon matí de Figueres i arribar a Atocha abans de les 10 del matí (els Avlo ho feien a les 9:27). Està clar que per a l’Alt Empordà són més importants els constants retards dels trens de rodalies, però perdre connectivitat amb Alta Velocitat no és cap bona notícia.
