L’escola Casa Nostra de Banyoles començarà el curs escolar sense "La Barca", i la nostàlgia, un cop més, és ben present des del cor de l’Alt Empordà
Una carta de Marina Ramió Suñer
La que sempre serà la meva escola, a les portes d’un nou curs escolar, em fa reflexionar. És la primera vegada que obrirà les portes sense l’edifici del carrer de la Barca de Banyoles, on hi havia la guarderia i infantil, conegut com “La Barca”. Ara tota l’educació es concentrarà a l’edifici de Porqueres, conegut com “La Finca”.
I de nou sento nostàlgia. El primer lloc on vaig anar a l’escola ja no hi és, i em venen al cap els records de la guarderia amb la Carme, on vaig conèixer la que seria la meva millor amiga durant molts anys.
També els records d’infantil amb la Consol, les primeres colònies a Llagostera, la primera excursió a Marineland, o el pas a primer i segon de primària al pavelló abans d’anar cap a la Finca, amb la senyoreta Maria Rosa.
El primer estiu de primer de primària, les colònies a Cantonigròs, que ja formarien part de molts estius de la meva vida, també sortien des del carrer de la Barca.
A “La Barca” vaig aprendre què volia dir la paraula “esforç” i també què volia dir compartir. Allà vaig aprendre a llegir i escriure, i vaig viure les excursions cap a l’estany per descobrir la natura.
“La Barca” em va donar molt en la meva primera etapa educativa. No me’n puc pas oblidar ni de l’edifici ni de les professores —la Carme, la Consol i la Maria Rosa— que em van acompanyar. Tampoc puc oblidar la Magdalena i la Susana, que al menjador em van ensenyar a menjar de tot. I una menció especial a la Carme, que em va acompanyar tots els estius que vaig anar de colònies a Cantonigròs.
Totes elles formen part de “La Barca”. Sé que algunes ja no hi són i que d’altres estan jubilades, però crec que alguna encara començarà aquesta nova etapa a la Finca. Sense elles i la seva educació, jo no seria qui sóc.
L’Escola Casa Nostra en si és fantàstica, i sempre dic que si no fos per les seves ensenyances mai hauria escrit cap novel·la ni cap llibre. Sé que, sense “La Barca”, continuarà ensenyant meravellosament com fins ara.
Però no puc evitar sentir molta nostàlgia en aquest nou inici de curs en què “La Barca” ja no hi serà.
Que des del cor de l’Alt Empordà senti nostàlgia pel que passa a la que sempre serà la meva escola d’infància, al cor del Pla de l’Estany, vol dir que amb mi l’escola va complir el seu objectiu. I només puc donar gràcies.
No puc evitar sentir nostàlgia en aquest primer curs de l’Escola Casa Nostra sense “La Barca”.
