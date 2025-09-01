Opinió
Gràcies a les nostres rebesàvies, besàvies i àvies a qui els hi devem tant
Una carta de Marina Ramió Suñer
Gràcies a aquelles dones nascudes a la segona meitat del segle XIX o a la primera meitat del segle XX, a qui devem tant.
La primera és la meva rebesàvia Emília Jorba, o com a ella li agradava que li diguessin, Emília Jorba de Ramió. Nascuda a l’hospici, allà hi va conèixer la seva primera amiga, que es convertiria en la seva cunyada, l’Afra Ramió, qui se l’emportaria a treballar a la seva casa pairal de Falgons (Sant Miquel de Campmajor). Allà coneixeria el meu rebesavi Pere. S’enamorarien i, tot i que aquell era un amor impossible, per al meu rebesavi va suposar la pèrdua d’un estatus social: va preferir ser desheretat abans que perdre l'amor de la seva vida. La meva rebesàvia Emília fou prou valenta per casar-se amb el meu rebesavi i gràcies a ella avui moltes generacions de “Ramió” existim arreu.
La rebesàvia Emília és una dona a qui devem que moltes i moltes generacions de “Ramió” a les comarques gironines siguem qui som. I un apunt: la rebesàvia Emília no portava el cognom “Ramió”, però ho va donar tot per aquest cognom.
Una altra dona a qui devem qui som és la rebesàvia Rosa, “La Juliana”. Quan ella va prendre la decisió de tornar de la Vajol a Boadella, va fer possible que les futures generacions de “Suñer” i els seus descendents existíssim, sense deixar de banda el seu costat feminista i de lluita pels drets de la dona. Feminista i republicana, una dona a qui devem qui som moltes generacions de “Suñer” i descendents.
La Teresa Cantenys, la meva altra rebesàvia, a qui fa poc vaig descobrir, era una dona avançada en el seu temps. També va ser feminista i sindicalista, i com a dona no es quedava tancada a casa: feia vida entre Boadella i Figueres, treballava fora de casa, i en la Segona República fou una gran dona, pel poc que sabem. Tot i això, no va renunciar a formar una família, i gràcies a les seves decisions avui els seus descendents hi som.
Hi ha una dona que m’ha fet la persona que soc, molt propera a mi: no és altra que la meva àvia, la iaia Maria. Sense la iaia Maria jo no seria qui soc. És una dona que em va explicar coses de la Segona República, de la Guerra Civil i, sobretot, va ser qui em va parlar d’ella i de la rebesàvia Rosa, “La Juliana”.
Gràcies a la iaia Maria soc qui soc, ja que sense ella no hauria arribat el moment de mirar endarrere. Sense ella tampoc m’hauria preguntat qui havien estat les meves rebesàvies. Ella me’n va parlar d’una, però la curiositat va fer que descobrís les altres.
Estic segura que hi ha moltes dones desconegudes a qui devem molt, però jo, per l’Emília, la Rosa “La Juliana”, la Teresa i la iaia Maria, soc on soc. Són dones a qui dec tot, i siguin on siguin, només els vull donar les gràcies.
