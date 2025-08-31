Opinió
"Fake" CV
La vàlua de les persones es demostra a la pràctica, en els seus actes
Falsejar currículums torna a ser tendència. No és que no es falsegessin abans, ja que sempre ha passat, però ara feia temps que la societat no hi posava el focus. Només que avui en dia, amb la creixent influència de les xarxes i l’agilitat en la difusió de les noticies, sembla que la cosa tingui major importància. En veritat, el que ara es porta no és en concret falsejar-los, sinó mes aviat desemmascarar els impostors que realitzen tal pràctica, com així ha vingut passant aquestes últimes setmanes.
Però, com deia al principi, res de nou. Els que ja tenim uns anyets en recordem galdosos precedents com el de qui fou Presidenta de la comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes - la mateixa que van enxampar robant cremes facials en un super -, en el seu dia molt mediàtics. I molts d’altres. I els que no sabem.
A veure, els currículums expressen una part de la nostra vida. Tan sols un petit bocí, incomplet i esbiaixat, doncs la nostra existència és molt més que un resum de quatre experiències acadèmiques i professionals sobre un foli en blanc, Un currículum pot ser en el millor dels casos una porta d’entrada, la superació d’una barrera inicial, mai una carta blanca per aconseguir res.
Perquè la vàlua de les persones es demostra a la pràctica, en els seus actes, i per molt que es digui o s’escrigui, per molt màrqueting que apliquem a la nostra trajectòria, com diu el refrany «el temps posa a cadascú al seu lloc». Per això em sorprèn i em molesta tant que els nostres polítics falsifiquin els seus currículums. Qui ha dit que és necessari tenir uns estudis, una carrera universitària o màsters i postgraus per exercir la política? Els electes després de cada escrutini són fruit de la voluntat del poble i des del meu punt de vista és bo que hi hagi una àmplia representació, una completa mostra de la societat per a representar-nos. I per a assolir tal finalitat, és millor que no tothom tingui estudis. Altra cosa arriba a les empreses, o passa amb les professions; un mestre ha de tenir la seva formació reglada de la mateixa manera que un advocat o un arquitecte. I segurament també en l’alta política a Brussel·les o llocs similars, on tradicionalment ens pujaven a tots els colors quan apreciàvem que els nostres mandataris eren els únics de les reunions amb traductor, doncs no sabien parlar anglès. Per cert, val a dir que no sempre es demana a l’empresa privada el títols que els nous incorporats han referenciat en els seus currículums. Potser caldria revisar-ho.
En qualsevol cas, l’escassa categoria humana que demostra la persona que menteix en un currículum l’invalida per gaudir de la confiança que la societat li ha atribuït via urnes. Un clar indici tot plegat que alguns dels que ens representen, no és que no compleixen les qualitats - i ens especial l’honestedat - que requereix el servei públic, sinó que directament són curts de gambals.
