Opinió
Sis cançons en el record
Són títols que en el seu moment em van emocionar profundament i que encara recordo tot sovint
Totes les cançons s’escampen en l’aire, volen, venen i tornen, se’n van de vegades per sempre més... No és gens fàcil, no, ja m’ho pensava, triar les que més ens han agradat, ens han impactat, i que més recordem entre els centenars que n’hem escoltat al llarg de la vida. Però hem d’intentar-ho ara, sí. Sis títols, doncs, que en el seu moment em van emocionar profundament i que encara recordo tot sovint. Una difícil feina de selecció, aquesta, gens senzilla per altra banda.
Des de la masia era una antiga sardana, amb lletra de Mn.Josep Benet i Cantó i música de Josep Jofre, que vam escoltar en altre temps moltes vegades en les veus del llançanenc Orfeó El Campanar. Fou aquesta una cançó molt representativa i característica de la nostra vida jove: «El vent xiula i no para, / regira els olivers, / les fulles d’atzavara / s’afilen un xic més. / Vaig veient-ho amb calma des de la masia, / tot el vent de fora no em fa gens d’horror. / De què és aquesta calma? D’amor»...
Així mateix recordo encara nítidament Al vent, la famosa cançó de Raimon, el noi de Xàtiva, que em va impactar profundament en el seu temps, l’escoltava tot sovint per la ràdio. Un efecte clar i ferm, molt singular i durador: «Al vent, / la cara al vent, / el cor al vent, / les mans al vent, / els ulls al vent, / al vent del món»...
De Maria del Mar Bonet servo encara en la memòria Què volen aquesta gent? Una cançó que feia referència a la mort d’un estudiant a Madrid quan la policia el percaçava insistentment: «De matinada han trucat, / són al replà de l’escala, / la mare quan surt a obrir / porta la bata posada. / Què volen aquesta gent / que truquen de matinada?»... La llançanenca Coral Palandriu la va cantar, entre altres llocs, a l’Auditori de Girona l’any 2014, enmig de vint-i-una corals més.
Per altra banda, recordo ben bé encara la lletra en castellà de la cançó El rey: «Con dinero y sin dinero / hago siempre lo que quiero / y mi palabra es la ley. / No tengo trono ni reina, / ni nadie que me comprenda, / pero sigo siendo el rey». En un viatge cultural que vaig fer fa molt de temps a Mèxic D.F., a la seva Plaza de la Constitución vaig poder escoltar un mariachi interpretar aquesta cançó, cosa que em va cridar ben bé l’atenció. En aquell temps, m’agradaven molt les ranxeres i els tangos...
També amb una colla d’amics, pels volts de la catedral de Santiago de Compostela, vaig escoltar un violinista que tocava amb tot sentiment una cançó ben especial: Palabras para Julia, poema de José Agustín Goytisolo musicat per Paco Ibáñez. «Entonces siempre acuérdate / de lo que un día yo escribí / pensando en ti, pensando en ti, / como ahora pienso. / La vida es bella, ya verás, / como a pesar de los pesares / tendràs amigos, tendràs amor, / tendrás amigos»...Són cançons que ens queden gravades a la memòria per sempre més.
Finalment, voldria recordar una bella havanera, Vestida de nit, que va popularitzar en el seu temps Sílvia Pérez Cruz, amb música i lletra dels seus pares, Càstor Pérez i Glòria Cruz.: «Pinto les notes d’una havanera, / blava com l’aigua d’un mar antic, / blanca d’escuma, dolça com l’aire, / gris de gavina, daurada d’imatges, / vestida de nit»....
Cançons, espases clavades al cor, records a la nostra memòria. Tantes en recordo... Cançons ben vives ahir, avui i demà. Dies i nits, un rere l’altre, escampant notes musicals, clares i seductores en la imaginació.
