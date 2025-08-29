Opinió
Estiu, xarxes i altres drogues
Fa poques setmanes, el cantant espanyol Enrique Bunbury, va aturar un concert a Quito (Equador) per demanar als seus espectadors que deixessin de gravar el concert amb el mòbil i connectessin amb el concert, les cançons i, especialment, amb l’experiència per la que havien pagat una entrada. No se’n va sortir, perquè malgrat que va aturar l’actuació i el van aplaudir per la reflexió, bona part dels presents van continuar gravant.
Encara que no ho sembli, gran part del nostre temps lliure acaba abocat a les xarxes socials a través de telèfon o ordinador, i en època de vacances -com l’estiu-, encara hi emprem més temps. Veia fa pocs dies a Llançà, un grup de nois i noies en una terrassa davant una magnífica posta de sol i només estaven atents allò que els oferia la pantalleta; estem obsessionats pels continguts d’altres i, també, per oferir contingut nostre donant gratuïtament ves a saber què a ves a saber qui. Arturo Béjar, ex directiu de Meta (Facebook i Instagram), afirmava en una entrevista: «L’algoritme de les xarxes és un doll de dany directe al cervell dels nostres fills», denunciant que les plataformes han eliminat tot tipus de control de contingut en què violència, odi, agressions verbals, assetjament -la maldat en definitiva- campa sense control pels mòbils de milions de persones. I amb multitud de perfils falsos dels que no en podem esperar res de bo; gent dolenta.
L’esperit crític, l’autoestima o la pròpia intimitat poden quedar anul·lades davant les xarxes que massa sovint operen contra els seus usuaris, i contra persones concretes de manera conscient i eficaç. Amb tot, no podem estar-nos d’utilitzar-les, perquè també són útils. Les xarxes tenen coses bones i dolentes; en joves i grans, poden ser una perniciosa influència de control. Les xarxes es mengen bona part del nostre temps lliure, com una mena de droga de la que sembla impossible sortir-se’n; a vegades hom creu viure dins un conte d’Isaac Asimov, amb final incert. n
