Opinió
Una Vuelta "bona" per a Figueres
El ciclisme acoloreix Figueres en una icònica contrarellotge de la Vuelta
"Hi ha molta gent, això és bo per a Figueres, bo per a Figueres", m’insistia, a pocs metres de la línia d’arribada, un reconegut restaurador de la ciutat. I no ho deia perquè, amb els carrers plens de gent, els seus locals haguessin tingut molts clients —que els havien tingut—, sinó perquè sabia que havia estat un bon dia per a Figueres. Més del que molta gent es pot arribar a pensar. L’exciclista Fernando Escartín, ara treballant per a la Vuelta com director esportiu, va ser a Figueres el passat mes de març, en l’etapa de la Volta a Catalunya que va acabar a pocs metres d’on, aquest cop, sortia la contrarellotge per equips. Una de les imatges d’aquell dia va ser el podi amb la Torre Galatea al fons.La Vuelta és una prova que arrossega molta més infraestructura que la Volta i, per això, aquest cop l’arribada no podia ser a tocar del Museu Dalí. Però la decisió de situar la rampa de sortida just davant de la icònica imatge daliniana va ser un encert. Perquè, de fet, d’això es tractava aquest dimecres: de “vendre” imatge de Figueres.
“Porto tot el matí escoltant molts idiomes diferents”, m’apuntava una persona implicada en l’organització local, per destacar que, als carrers, hi havia molts figuerencs, catalans, francesos, holandesos, britànics, espanyols... I això està bé. Perquè a les ciutats hi han de passar coses, encara que això impliqui talls i embussos de trànsit. Realment aquest dimecres hi havia molta gent a Figueres. Però molta més va veure, des del sofà de casa, com el Visma de Vingegaard, el Lidl de Mads Pedersen, l’UAE de João Almeida o el Deceuninck de Jasper Philipsen van començar la contrarellotge amb la Torre Galatea al darrere. A alguns els devia passar desapercebuda; a altres els va cridar l’atenció i, potser, a uns pocs els va despertar prou interès com per preguntar-li al ChatGPT més coses sobre Figueres.
"L’un des plus beaux moments de ma carrière". En un acurat directe sobre la seva etapa a la seva pàgina web, L’Équipe destacava la reacció de David Gaudu, valorant la importància d’haver disputat la contrarellotge com a líder, tot i acabar cedint la plaça a Jonas Vingegaard. Per a Figueres, una anècdota. Per a França, on el ciclisme es viu amb passió i fa dècades que no tenen un corredor capaç de guanyar una gran cursa com la Vuelta, el Giro o el Tour, és un tema a analitzar. I ho fa L’Équipe, segurament el diari esportiu més prestigiós del món, i ho fan la resta de mitjans. En cròniques on es parla de Figueres. La mateixa ciutat que una audiència potencial de milions de persones van veure per televisió a través d’Eurosport.
Aquest dijous, la Vuelta marxarà cap a Andorra. Però la imatge de la Torre Galatea i la rampa de sortida haurà quedat gravada en la memòria visual d’algun aficionat belga, danès o italià. I això, repeteixo, és més important del que sembla. Si no ho fos, els francesos —que coneixen molt bé de què va aquest negoci— no haurien fet que la prova ciclista dels Jocs de París o la darrera etapa del Tour d’aquest passat juliol passessin repetidament pels estrets carrers de Montmartre i per davant del Sagrat Cor.
És evident que Figueres no és París. I és cert que la ciutat té altres problemes, més enllà de la seva promoció internacional. Però el pas de la Vuelta ha estat una bona notícia per a una Figueres necessitada de reinventar-se, de ser conscient que ja no viurà del mercat setmanal ni dels veïns dels pobles que venen el dissabte a la tarda a comprar-se unes sabates per a la comunió del fill, i que el seu futur passa per ser un gran pol d’atracció cultural i gastronòmica. Amb Dalí de referent i “palanques” com la Vuelta. Encara que el pas dels ciclistes obligui a tallar uns carrers durant unes hores d’un dimecres del mes d’agost.
- Recorregut, horaris i favorits: tot el que cal saber sobre l'aterratge de la Vuelta a l'Alt
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- De Rectoria a zona verda arbrada a l'Escala: un enderroc estratègic amb doble objectiu
- Des de l’ al foc de Jarilla: 'La solidaritat no té fronteres, és un orgull veure on arriba l'esforç conjunt
- Detecten 36 pisos amb la llum punxada o desconnectada al Culubret de Figueres
- Aquests municipis de l'Empordà tenen més treballadors que habitants
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
- EN IMATGES | Figueres es prepara per viure La Vuelta aquest 27 d'agost