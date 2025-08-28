Opinió
La Vuelta 2025: "Ja era hora que es parlés de Figueres i fos per bé"
Una carta de Maria Ramió Suñer
Avui 27 d’agost de 2025 la meva àvia la Iaia Maria hauria fet cent dos anys, i jo no podia deixar d’imaginar-me que si fos viva hauria estat enganxada a la televisió per mirar si em veia entre el públic ja que avui Figueres, la meva ciutat rebia una etapa de La Vuelta Ciclista d’Espanya.
Quin orgull passejar-te pels carrers de Figueres i veure-la plena de gent comprant o donant vida a la ciutat, quin orgull que avui Figueres la gent en parli per una cosa bona per ser protagonista d’una etapa de La Vuelta i que ha portat molts ciclistes, equips, famílies, amics, aficionats al ciclisme i ha fet que Figueres rebi visitants amb els beneficis que això comporta.
Com a Figuerenca no em puc sentir més orgullosa de la feina que ha fet tothom, sigui el govern de l’Ajuntament, el de la Diputació de Girona o el de la Generalitat de Catalunya, també la feina que han fet els voluntaris per deixar Figueres perfecte i perquè avui tot funcionés, també tots aquells treballadors que han deixat Figueres preciosa per la fita del dia d’avui. Jo hi he anat amb una amiga, he estat a la sortida, primer a prop de Torre Galatea i després a l’arribada el Parc de les Aigües, un ambient festiu i de molta alegria inundava Figueres i m’he sentit molt feliç, ja era hora que es parlés de Figueres i fos per bé.
Veure gent de Figueres i gent de fora de Figueres passant-ho bé amb el ciclisme i amb la ciutat, que voleu que us digui m’emplena d’orgull. I si avui era l’aniversari de la meva àvia, que ja no hi és, però si hi hagués sigut hauria estat orgullosa de la capital de l'Alt Empordà n’estic segura i hauria mirat si em veia a la tele. I sí, hi ha hagut dues coses que no m’han agradat: no era el lloc ni el moment de fer protestes a favor de Gaza (ja que això no té res a veure amb una volta ciclista, i tampoc se sap si tots els figuerencs o figuerenques pensen igual o no. L’esport hauria de ser una cosa i la política una altra) aquesta gent quasi fan caure uns ciclistes i els fan mal i això és lamentable, no era el lloc ni el moment, tampoc m’ha agradat que alguna persona ha increpat algun ciclista amb una estelada, respectant totes les opinions polítiques, l’esport és una cosa i la política una altra i cal diferenciar-ho.
Aquí no plasmaré ni la meva opinió sobre Israel i Palestina ni tampoc la meva opinió sobre el que penso del procés o del que penso que va ser, avui em sento molt orgullosa de Figueres, de ser de Figueres. Avui encara que alguns ho han intentat, no han pogut evitar que Figueres hagi estat gran molt gran en aquesta etapa de La Vuelta, avui Figueres ha estat la protagonista i que voleu que us digui a mi això m’omple d’orgull, avui la protagonista era Figueres.
Orgullosa de ser Figuerenca d’adopció, segurament si es publica aquesta carta-article ja serà uns dies després d’aquest gran dia, però avui el dia de La Vuelta a Figueres l’havia d’escriure.
