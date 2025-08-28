Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

Carles Ayats aljarilla

A les portes de l’Acústica

Muntatge de l'escenari de l'Acústica Arena.

Muntatge de l'escenari de l'Acústica Arena. / Ajuntament de Figueres

El recent Anuari de la Música 2025 confirma l’excepcional moment que viu la música en directe a Catalunya: l’any passat, la facturació va arribar als 242 milions d’euros —quadruplicant-se en una dècada— i més de 19,2 milions d’assistents van omplir sales i festivals. Els esdeveniments de gran i mitjà format van créixer un 9%, i auditoris i teatres recuperen públic.

En aquest context, l’Alt Empordà es consolida com un dels motors artístics del país. A pocs dies de l’Acústica de Figueres, cal recordar que la comarca vibra cada any amb propostes com Peralada, Sons del Món, Portal Blau o l’emergent Istiu. Aquesta efervescència exemplifica una Catalunya on el directe creix un 21% anual i bat rècords de públic i ingressos.

Tot i aquestes xifres positives, apareixen ombres. La creixent eventització —priorització de grans esdeveniments en detriment dels concerts de proximitat— debilita el circuit local, malgrat la fidelització dels aficionats. Mentrestant, la presència femenina als escenaris arriba al 46%, però la programació de nous talents recula. La creació en català (19%) i la d’artistes racialitzats (18%) encara no reflecteixen la diversitat real del país.

Però hi ha més inquietuds al sector. El nou Decret de Contaminació Acústica podria posar en risc la continuïtat de molts esdeveniments si no es troba un equilibri just entre el dret al descans i l’accés a la cultura.

L’impacte musical a l’Empordà és una síntesi de proximitat i ambició, mentre que el conjunt del país batega entre oportunitats i incerteses. Tant de bo que l’energia dels escenaris continuï encenent aquesta passió col·lectiva.

