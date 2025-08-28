Opinió
50 anys de natació a la Jonquera
El passat 15 d’agost es va celebrar a la Jonquera, un multitudinari sopar popular, per celebrar els 50 anys de la fundació de l’ ACEJ SECCIÓ DE NATACIÓ, amb la participació de molts antics nedadors i nedadores, membres de juntes anteriors, i membres de la gran família social que forma la Natació de la Jonquera.
Ens remuntem a l’any 1970, quant un grup de joves amb inquietuds culturals i esportives, amb volguda independència i desvinculació dels estaments oficials del moment, vam fundar l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA JONQUERENCA ACEJ, amb l’objectiu de promoure la cultura i l’esport a la Jonquera.
A partir del 1971, amb la inauguració de la piscina municipal, construïda per l’Ajuntament, amb una part molt important d’aportacions de particulars, vam iniciar els estius, els cursets de natació.
El 1975 es constituïa formalment la Secció de Natació de l’ACEJ, registrada a la Dirección General de Deportes, per poder participar en competicions oficials, organitzades per la Federació Catalana de Natació, especialment dedicades a entitats esportives de piscines descobertes. Recordo que vam participar en les competicions provincials denominades Copa Pirineus, David Moner, i critèriums provincials, amb els clubs, que com nosaltres, disposaven de piscina descoberta, Anglès, Flaçà, Castellfollit de la Roca i Besalú . Es van organitzar durant molt anys, les 12 hores de natació.
Des d’aquells anys 70s, centenars i centenars de nens i nenes jonquencs i dels pobles de l’entorn, han après a nedar a la Jonquera i participat en competicions provincials, de la ma de la Secció de Natació de l’ACEJ.
La natació a la Jonquera, al llarg d’aquests 50 anys, ha estat un referent estiuenc, principalment regit per juntes formades de pares i mares, que amb voluntat de servei i sacrifici, les tardes d’estiu les passaven a la piscina, i els dijous i dissabtes, amb autocar a fer el recorregut per lespiscines dels pobles de les comarques gironines, que com nosaltres participaven en les competicions oficials de piscines descobertes.
Es molt difícil que solament amb un entrenament estiuenc, sorgeixin nedadors amb qualitat suficient per poder competir a nivell de Catalunya i d’Espanya. El nostre nedador de referència fou en Sergi Aznar, que defensant els colors del Natació la Jonquera, assolí els campionats de Catalunya els anys, 1989, 1990, 1991, 1992 i el campionat d’Espanya el 1992. Va entrar en el Centre de Tecnificació de Natació d’Olot, al Centre Blume d’Esplugues, al CAR de Sant Cugat del Valles del 1994 al 1998. També en Joel Vázquez Castaño, va participar durant 5 anys, en el campionats de Catalunya absoluts, amb resultats molt destacats, per un nedador de piscina descoberta. L’equip masculí de la Secció de Natació de l’ACEJ, va aconseguir el primer lloc de la Copa Pirineus a nivell provincial, l’any 2022. Actualment, l’equip disposa de mes de 50 nedadors i nedadores, que tots els dissabtes d’ hivern, entrenen a la Piscina Municipal de Figueres y és participa en la Lliga de Natació del Consell Esportiu i els Jocs Empórium.
Aquest estiu 2025, any del cinquantenari, han continuat amb els cursets amb mes de 50 nens i nenes aprenent a nedar, amb noves incorporacions per participar en les competicions. Un centenar de nens i nenes, i joves adolescents, continuen mantenint viu l’esperit de la natació a la Jonquera.
La Secció de Natació de l’ACEJ, des del 2022 denominat CLUB NATACIÓ ACEJ LA JONQUERA, per qüestions legals, s’ha inscrit en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, amb el manteniment amb bon criteri, de les sigles ACEJ de l’entitat mare.
Podem afirmar amb orgull, que la natació a la Jonquera, s’ha consolidat com un Club cinquantenari, amb un equip de pares i mares, entrenadors, nedadors i nedadores, que constitueixen un referent en aquest esport, que treballen fermament no solament en l’esport de la natació, que com tots els esports d’equip, són també un motor de transformació social, inclusió, salut, i contribueixen en el desenvolupament integral dels infants i joves de la Jonquera i pobles de l’entorn. n
