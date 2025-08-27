Opinió
Els tres Dalí de l’Escala: pedra, paper i bigotis
Massa pobles de l’Alt Empordà han batejat carrers i places amb noms insubstancials, gens vinculats al territori o, fins i tot, excessivament vulgars i poca-soltes
Va, no em diguin que no els sorprèn que a l’Escala hi hagi tres Dalí? Segur que sí, però ja els aviso que només un d’ells és de carn i ossos. I temo molt que ha begut oli, pobret. Segur que aquest plantejament inicial del meu article els deu semblar tan surrealista com ho eren els quadres de Joan Massanet Juli (L’Armentera, 1889 - l’Escala, 1969). Amic de Dalí, farmacèutic i alcalde de la vila en altres temps. Però no és pas d’ell de qui vull parlar. De fet, més aviat us plantejo un joc de recerca divertit i entretingut, si em voleu seguir.
Primera parada: a l’Escala hi ha un carrer dedicat a Salvador Dalí. Això honora al municipi i als responsables del nomenclàtor local que en el seu moment van decidir atorgar aquest nom a un espai de la via pública. Mal m’està el dir-ho, però massa pobles de l’Alt Empordà han batejat carrers i places amb noms insubstancials, gens vinculats al territori o, fins i tot, excessivament vulgars i poca-soltes. Ja sé queDalí no agrada a tothom, però si us entreteniu a mirar noms de carrers i places de segons quins municipis, veureu que val més un boig conegut -encara que sigui Dalí-, que un savi per conèixer -busqueu i veureu...
El bigoti el delata
Segona parada: El segon Dalí de l’Escala va néixer abans que el pintor, i no és ell, però si el trobeu potser em direu que m’hi he acostat força. Si entreu al temple de SantPere, i mireu bé per les parets, trobareu una petita cara esculpida amb bigotis dalinians recargolats.
Tercera parada: A l’aparcament de can Parals hi ha molts gats. Temps enrere en va aparèixer un de blanc i negre, que tenia una taca al morro com si fos un altre bigoti del geni. No era massa manyac, esquerp més aviat. Va durar poc. Curiosament, el primer cop que el vaig veure va ser al carrer Dalí. n
