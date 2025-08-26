Opinió

Marc Verdaguer

Figueres

"Tragaperras" i pobresa a l'Empordà

A la Jonquera hi ha una ràtio d'escurabutxaques per habitant quatre o cinc cops més alta que la de la majoria de poblacions catalanes

Imatge d'una màquina escurabutxaques / ACN

La Jonquera és el municipi de Catalunya amb més màquines escurabutxaques per habitant. Si es fa una classificació de tots els pobles catalans, el municipi fronterer és el líder destacat en escurabutxaques per persona. I això no s’acaba aquí: Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador o la mateixa Figueres també apareixen molt ben posicionats en aquest rànquing. Líders en escurabutxaques —tragaperras—, artefactes que són una autèntica punyalada a les il·lusions de la gent. Màquines on el client sempre acaba perdent. I ho fa el client més necessitat, el que menys es pot permetre deixar-se part de la mesada veient aquelles llumenetes de colors; el que s’il·lusiona pensant que, si «peta la màquina», es podrà permetre un bon sopar, sense recordar que, en les últimes setmanes, moneda a moneda, ja hi ha perdut més del doble. En resum: el client més pobre. Més desesperat i menys disposat a entendre que, amb aquelles màquines, sempre acabarà amb les butxaques escurades.

Només cal sortir a fer un tomb per qualsevol ciutat o poble d’aquí. On hi ha més màquines escurabutxaques? A la cafeteria moderna dels carrers comercials o en aquell bar de barri on sempre veus els mateixos clients clavats davant la màquina amb la (no sempre) mateixa cervesa a les mans? En el reportatge a l’ACN on s' assenyalava la desorbitada ràtio d’escurabutxaques a la Jonquera, el psiquiatre especialista en addiccions, Josep Maria Fàbregas, assegura que «la situació econòmica de la persona influeix molt en l’addicció a les màquines». Recordem. A la Jonquera hi ha més de 100 màquines escurabutxaques per cada 10.000 habitants. Una ràtio quatre o cinc cops més alta que la de la majoria de poblacions catalanes.

