Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
Una carta d'Adela d'Alòs-Moner
El 29 de maig hi ha haver un petit terratrèmol al Port de la Selva. Una cova dins del mar va quedar afectada. Des d'aleshores Costes ha de supervisar si és possible usar les cales que hi ha per la zona. Després de tenir-les tancades durant dos mesos, les hem pogut gaudir durant unes setmanes.
El 21 d'agost tot se n'ha anat en orris perquè ahir una noia frívola i irresponsable, va voler "escalar" en una cala. Va caure i durant més de dues hores efectius de bombers, policia municipal i serveis mèdics van treballar per endur-se-la.
Ara ens castiguen a tots. Platges altra cop tancades quan el que cal fer és arreglar escales i baranes per accedir-hi. Si una persona "escala" i cau a qualsevol de les moltes cales que hi ha, tancaran la cala?
Urgeix una actuació ràpida de Costes i també de l'ajuntament del Port de la Selva per millorar el camí de ronda que es troba en molts punts en mal estat (baranes trencades, llums que no funcionen, escales malmeses).
És indispensable invertir en infraestructures públiques que són clau per molta gent i, molt especialment per nens i persones grans.
