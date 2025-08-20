Opinió
Sense identitat no hi ha comerç, un problema per a Roses
S’ha perdut la singularitat, l’essència artesanal, aquella sensació que el que hi compres és únic i vinculat al municipi
Roses té un problema greu amb el comerç. El centre és una amalgama irregular de locals que no transmeten cap identitat pròpia i s’ofereixen productes estandarditzats i sense valor afegit local. S’ha perdut la singularitat, l’essència artesanal, aquella sensació que el que hi compres és únic i vinculat a Roses i que t’aportarà un record sensorial.
Passejar per Roses no ofereix cap experiència singular i cada dia hi ha més locals buits o semi buits, on s’improvisa la venda de productes sense coherència ni criteri, creant una imatge de desordre i absoluta decadència. Una mesura fonamental per fer front a la venda ambulant irregular no passa només reforçar el control policial, sinó per transformar l’oferta comercial del centre.
Falta estratègia comercial
Crec, molt sincerament, que el problema de Roses és una manca d’estratègia comercial i de transformació completa del model. Si l'espai públic i les zones comercials ofereixen productes similars que el venedor ambulant -sovint articles de producció massiva sense cap distintiu-, l’únic element diferenciador serà el preu, i en aquest terreny el top manta sempre hi guanyarà. La solució implica fer un salt qualitatiu: oferir allò que no pugui ser imitat fàcilment. Això vol dir donar suport a creadors, artesans, petits productors i comerços que aportin valor afegit. Cal que el centre històric de Roses sigui percebut com un espai on sempre hi ha alguna cosa autèntica per descobrir, una experiència complementària a l'oferta turística durant tot l’any.
A més, hi ha zones de Roses amb un potencial comercial enorme que estan clarament desaprofitades, com és el cas del Port Esportiu; un espai privilegiat, però que no s’ha sabut omplir amb una oferta atractiva i coherent.
Si bé és cert que la situació d’ara és fruit d'un procés de degradació de molts anys, cal posar-nos les piles per atraure talent i emprenedors. Només així es trenca la lògica de la competència per preu i es genera una diferenciació real que desactiva, de manera natural, l’atractiu de la venda ambulant il·legal. Si no entenem que hi ha una causa de debilitat estructural que promou pràctiques com la venda ambulant, no provocarem mai un canvi i ens estarem fent trampes al solitari.
