Opinió
La "mà dura" de Masquef (i d'Orriols)
Els plantejaments durs de Masquef no són una còpia dels de Sílvia Orriols. Ja ho deia abans que la batllessa de Ripoll agafés protagonisme: “A Figueres hem de ser implacables amb qui vingui a viure dels diners fàcils o del ‘cuento’”
L'alcalde de Figueres demana que s'apliqui "mà dura" per als multireincidents nacionals i "l'expulsió" per als estrangers. Així començava un article/entrevista de l'agència ACN a Jordi Masquef, publicada per l’EMPORDÀ i altres mitjans la setmana passada. Masquef no hi diu res de nou respecte al que ha dit altres cops —només cal recordar el ressò d’aquell “A Figueres hem de ser implacables amb qui vingui a viure dels diners fàcils o del ‘cuento’”—, però rere aquesta insistència és fàcil veure-hi l’ombra de Sílvia Orriols i el discurs d’Aliança Catalana. Aquí ningú no vol ser menys: es tracta de fer veure que un és el més contundent en contra de la immigració, en el cas d'Orriols, i dels “que viuen del cuento” en sentit ampli, en el cas d’un Masquef que sempre intenta evitar, en els seus discursos, els tics racistes de l’alcaldessa de Ripoll. Però, en tots els casos, sempre es tracta de fer veure qui és el més contundent. Això: fer-ho veure. Perquè ni Sílvia Orriols, ni Jordi Masquef, ni cap altre alcalde té capacitat per expulsar ningú ni per aplicar més “mà dura” de la que decideixen els jutges i marquen les lleis.
A diferència del Junts oficial —el que avança al ritme que marca Carles Puigdemont des de Waterloo—, els plantejaments durs de Masquef no són una còpia dels de Sílvia Orriols. Ja ho deia abans que la batllessa de Ripoll agafés protagonisme. Ara bé, davant les temptacions d'Aliança de presentar-se a les municipals de Figueres, ho recorda i insisteix en el tema. I hi introdueix algun matís que, de moment, els que mouen el guinyol d'Orriols encara no li han escrit en els discursos de l'alcaldessa de Ripoll.“Els serveis públics actuals estan prou dimensionats? Són suficients per al nombre d’habitants que tenim?”, es pregunta Masquef parlant de Figueres. I la resposta és senzilla: “No”. Els serveis públics no són suficients ni a Figueres, ni a l’Empordà, ni a la Catalunya dels més de vuit milions d’habitants.
El que, de moment, no es pregunten mai ni Masquef, ni Orriols, ni gairebé ningú, és per què Catalunya ha viscut aquesta explosió demogràfica. En tenen la culpa els immigrants, com ens vol fer creure Orriols? En té la culpa Espanya? Europa? O té la culpa una societat catalana que ha permès i afavorit una economia desindustrialitzada i dependent de feines que necessiten més i més mà d’obra barata?
- Les empordaneses Cristina Lagresa i Anna Campà fan realitat el somni d'estudiar Enginyeria Aeroespacial
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Toni Martín, caporal de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos: 'Comprar malament és patrocinar les xarxes del tràfic il·legal d’animals
- Ni Santorini ni Míkonos: 6 cales de l' que has de visitar aquest agost
- Les temperatures superen els 40ºC a l'Alt Empordà
- Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva
- Rescaten de matinada nou adults i tres menors que s'havien perdut a la zona d'Albanyà
- Viure la fama a l’Empordà