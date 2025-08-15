Opinió
"Santa Maria: un dia per recordar la meva àvia Maria Cantenys Pla i donar-li les gràcies per fer de vàlvula transmissora de la història"
Una carta de Marina Ramió Suñer
Tinc molts records amb la meva àvia, la Maria Cantenys Pla. De petita, quan els estius m’acollia per passar uns dies de vacances; i, ja de més gran, quan m’explicava les seves històries i jo no l’escoltava gaire. Aquells moments em fan mal de no haver-la escoltat prou. Feia de vàlvula transmissora de la memòria de la família.
Em va explicar coses de la Segona República i de la Guerra Civil, tot i que molta gent no ho feia per por. Hi ha una història que, crec, ha guardat massa temps en silenci: durant la retirada, uns soldats van estar a punt de matar-la, i el meu besavi la va salvar, ja que militava a la UGT, com ells. Aquesta història me l’havia explicat moltes vegades, però per por no l’havia compartit gaire. La Guerra Civil va estar plena de bestieses, també per part del bàndol republicà.
Avui, dia del seu sant, escric aquest article per recordar aquesta història. Si ella no m’ho hagués explicat, jo tampoc la sabria. Va ser prou valenta per transmetre-m’ho.
Però la meva àvia Maria també em parlava amb una gran passió d’una altra dona: l’àvia del meu avi, la Juliana. Tot i que de petita no l’escoltava tant com hauria d’haver-ho fet, si no hagués sigut per ella no hauria investigat sobre la Juliana ni hauria escrit cap novel·la. De fet, si no hagués estat per la meva àvia, no hauria investigat sobre cap dona de la meva família.
Ella va conèixer la Juliana. Ella m’ensenyava coses de la vida. Ella em va donar tantes lliçons… No puc oblidar que els millors arrossos a la cassola me’ls feia la meva àvia Maria. Mai he menjat un arròs com el seu. Ella em parlava de com era el poble de Boadella quan era petita; m’ensenyava bolets i plantes del bosc.
Un cop restablerta la democràcia, mai no va votar. Venia d’una família molt republicana, i també m’ho explicava. Era d’una de les millors famílies del poble de Boadella.
Fa dos anys hauria fet cent anys. M’agradaria tant poder-li demanar consell… En un dia com avui ens convidava tots a dinar a un restaurant i celebràvem el seu sant.
Ella em va explicar com era la seva vida de jove, o quan va ser mare. També recordo que, de vegades, parlàvem de política —del tripartit, en aquells moments— o jugàvem a cartes.
Una cosa és clara: la meva àvia, la Iaia Maria, fou la vàlvula transmissora d’una història molt fràgil: la de la família i la d’una dona, la meva rebesàvia Rosa, “la Juliana”.
En un dia com avui, felicito la meva àvia, sigui on sigui, i li dono les gràcies per haver estat una peça clau en l’escriptura de les meves novel·les. Sense ella, tampoc hauria sigut possible.
Avui, un petó al cel per la meva àvia, “la Iaia Maria”, i un gràcies ben gran per haver transmès la memòria familiar i, sobretot, per parlar-me de la meva rebesàvia Rosa, “la Juliana”.
Trobo molt a faltar la meva àvia i pagaria perquè pogués tornar, encara que fos només per un sol dia.
