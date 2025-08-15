Opinió
Sílvia Cóppulo
Cristians i xenòfobs
Ens sorprèn Mons. Joan Planellas, arquebisbe de Tarragona, quan a El matí de Catalunya Ràdio, assegura que no s’és un bon cristià si s’és xenòfob. I que s’ha de dir amb tota la contundència. Afegeix que la doctrina social de l’Església catòlica, dels Evangelis al Concili Vaticà II, aposta pel diàleg entre religions. Planellas reflexiona que emigrar és un dret, però també ho és no haver d’emigrar forçosament a causa de les guerres o la fam. El també president de la Conferència Episcopal Tarraconense planta cara així a Vox per fer prohibir a Jumella (Múrcia) que els musulmans resin a les instal·lacions esportives. I esgrimeix la Declaració Universal dels Drets Humans i la Constitució espanyola com a garants de la llibertat religiosa. El catolicisme amb què tant gesticula l’extrema dreta és només un filó d’on mirar de treure’n vots, segons Planellas.
La Conferència Episcopal Espanyola, per la seva banda, aquest cop havia defensat la comunitat musulmana, en contra de Vox. Va haver de seguir la seva pastoral, elaborada per fra Xabier Gómez, bisbe de Sant Feliu de Llobregat. Abascal, contrariat, es va preguntar si els bisbes tenen les mans lligades pels ingressos públics que reben o pels casos de pederàstia. Què està passant? El juny passat, el president de la CEE, Luis Argüello, assistia, cofoi, amb Santiago Abascal a un acte a la Fundación Pablo VI, de Madrid. Ara, l’arquebisbe de Tarragona ha lamentat sense embuts aquesta "proximitat". Són ben conegudes les connexions de Vox, amb Hazte Oir, els "kikos" i una dotzena de bisbes espanyols.
A tot això i per no perdre pistonada, la presidenta d’Aliança Catalana –sempre amb una creu al pit– ha carregat en un tuit també contra l’arquebisbe Planellas: "A veure si per ser bon cristià ara hauràs de ser proislam...".
Catalunya és un país d’immigrants. Dels vuit milions de població, un 22,4% ha nascut a l’estranger (Idescat, 2024). De les creences a la gestió, dels drets als deures, celebro que l’Església catalana alci la veu contra posicions que res tenen a veure amb la doctrina de Crist.
