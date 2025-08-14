Opinió
Clàssics d’estiu
"Enguany és un altre estiu d’incendis (...) A França, en molt poc temps, s’han cremat 16.000 hectàrees, la qual cosa és una autèntica barbaritat"
Enguany és un altre estiu d’incendis; un clàssic de l’estiu. Afortunadament, l’Empordà per ara se n’ha salvat, però cal estar alerta, en qualsevol moment -i d’això en tenim experiència- la comarca es pot convertir en un polvorí. Aquesta circumstància l’hem pogut veure al sud de França, als departaments de l’Aude i Pirineus Orientals.
A França, en molt poc temps, s’han cremat 16.000 hectàrees, la qual cosa és una autèntica barbaritat; ens recorda els focs del 1986 i 2012 a l’Empordà, però amb molta més violència i voracitat. Venen de patir una situació de forta sequera, probablement l’incendi ha estat provocat i les condicions climàtiques -aquest escalfament del planeta que molts encara neguen- ha estat l’accelerant d’aquest "infern".
Segons estadístiques oficials, el 95% dels incendis forestals són provocats -directament o indirecta- i només el 5% són per causes naturals com llamps, per exemple. Aquestes dades ens haurien de fer reflexionar sobre el paper que tenim sobre el nostre entorn, que és francament reprovable. És habitual trobar al boral de les carreteres i camins tota mena de brutícia imaginable: papers, plàstics, vidres, embolcalls de menjar, llaunes, etc. També és fàcil trobar tota aquesta porqueria al mig del bosc; això és combustible, més tot el sotabosc que s’hauria de netejar i no es neteja.
La brutícia és una qüestió d’educació (de mala educació, en aquest cas) i de civisme atès que són espais públics que els gaudim tots, no només els que van a fer un pícnic; aquí s’hi barreja, diguem-ho, la massificació a l’estiu. Per altra banda, la neteja dels boscos és molt millorable.
Cada vegada costa més de controlar, estabilitzar i extingir incendis, cada vegada són més virulents, actius i destructius; sospito que cada vegada ho seran més i a banda de posar els mitjans per part de les administracions, la consciència de la ciutadania és bàsica, i això vol dir que la porqueria de casa, es torna a casa, no es tira a qualsevol lloc.
Alfons Martínez Puig és historiador.
