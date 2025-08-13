Opinió
Kiss me baby
Punt de partida: concert de Coldplay, banda de referència de la música mundial
Punt de partida: el director general té un afer amb la responsable de recursos humans i decideixen anar a un concert de Coldplay, banda de referència de la música mundial. Fins aquí res d’especial si assumim que no semblaria ser el primer cas de rotllos entre membres d’una mateixa empresa.
El pla era perfecte: gaudir d’una vetllada romàntica, d’un espectacle excel·lent, tot escoltant cançons que, sens dubte, reforçarien el vincle emocional de la parella. Una nit que transcorria de manera rodona, sense més preocupacions que el gaudi de la música i del seu amor més o menys secret, o si més no emparat en l’anonimat que els oferien les desenes de milers de persones que van acudir a aquell esdeveniment. Una nit màgica... fins que va aparèixer aquella tafanera càmera que tan bé representa els humans en aquella dèria que tenim per saber dels altres.
I fou a partir d’aquest fet que tot es va desgavellar, una altra història d’amor trencant-se en bocins per culpa de la tecnologia. En aquest cas no a causa del WhatsApp i la seva indiscreció —com sol ser habitual—, sinó gràcies a una càmera sense altra feina que irrompre en les vides alienes.
"Fet important que m’inclina a dirigir-me als amants furtius del planeta Terra i aconsellar-los que reforcin les mesures de seguretat a fi que el relat de la part més privada de les vides privades no arribi a la resta de la humanitat via xarxes socials com així ha sigut"
Un servidor no té constància de si, després del terrabastall, la parella es continua veient o si, per contra, la seva relació ha caigut en picat, però el que sí que ha transcendit és que ambdós han hagut d’abandonar la feina a causa de la pressió i les normes internes de la companyia per a la qual treballaven. Un càstig aparentment excessiu, per molt que la relació fos de caràcter extramatrimonial i perpetrada amb nocturnitat. Quelcom que no seria possible a Espanya, on d’entrada els drets a la intimitat i privacitat estan per sobre de qualsevol codi de conducta ètic o moral que no impliqui la comissió d’un delicte.
Fet important que m’inclina a dirigir-me als amants furtius del planeta Terra, i en lloc de desanimar-los, aconsellar-los que reforcin les mesures de seguretat a fi que el relat de la part més privada de les vides privades no arribi al lampista, a la flequera, als veïns, ni molt menys a la resta de la humanitat via xarxes socials com així ha sigut. Perquè una cosa és que l’interès ludicoafectiu per persones fora del nucli familiar no sigui una conducta il·lícita i una altra molt diferent és que no sigui objecte del xafardeig més impietós possible.
L’altre dia a Roses, tot assistint al concert dels Pets i Sopa de Cabra, se’m va ocórrer que potser més d’un estaria content pel fet que en aquests concerts, diguem-ne més aviat nostrats i de petit format, no hi ha kisscam. Però cal no relaxar-se, estar sempre alerta i sobretot no infravalorar la revista CRAE, l’Orgull de Figueres - o com es digui ara -, Tramuntana TV o setmanaris com el que llegiu, tan disposats ells sempre a relatar l’actualitat comarcal a còpia de retratar les persones sense tenir en compte els possibles danys col·laterals.
Lluís Batlle és advocat.
