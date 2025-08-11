Opinió
"Com trobo a faltar els meus avis; un petó cap allà on sigui la generació a qui devem tot"
Una carta de Marina Ramió Suñer
______________
Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho
El dia 6 d’agost de 2024 moria la meva àvia Montserrat, a l’edat de noranta-dos anys. Era l’última àvia que em quedava viva. Ara, un any després, sento que surto del dol: el dolor ja no és tan punyent. L’he trobat molt a faltar i la continuo trobant a faltar, però també enyoro tots els meus avis.
El primer que va morir va ser l’avi Josep. Només tenia seixanta-tres anys. Un càncer se’l va endur. Era el pare de la meva mare, el meu avi matern. Jo acabava de fer tres anys i gairebé no el recordo, però no puc deixar de pensar que, igual que jo, li agradava escriure, mirar el futbol i llegir. Això és el que m’han explicat. Era net de la Juliana i, potser, del que més me’n penedeixo és de no haver parlat prou amb la meva àvia, la iaia Maria, sobre ell.
La segona àvia que vaig perdre va ser la iaia Maria. Tenia vint-i-un anys quan ella va morir; en tenia vuitanta-sis. Un altre càncer se la va endur. D’ella trobo a faltar els seus arrossos a la cassola, que no he tornat a menjar mai més, i aquelles converses que jo, de petita, pensava que eren “de gent vella”. Però aquella gent eren els meus besavis Mercè i Pere, o la meva rebesàvia Rosa (la Juliana). Com me’n penedeixo de no haver-la escoltat més; ara sabria moltes més coses. Trobo a faltar les passejades pel poble o pel bosc, i tantes altres coses… Així i tot, li agraeixo que fos la transmissora d’una memòria fràgil: la de les dones. Ella havia conegut la meva rebesàvia Rosa i en parlava amb carinyo. Sense la iaia Maria, segurament, no hauria pogut escriure cap novel·la. Llàstima que ella no ho hagi pogut veure.
La seva mort va ser dura. Encara que no vivíem a la mateixa casa, compartíem mas i ens vèiem gairebé cada dia des del 2003. De vegades m’agradaria que pogués tornar, encara que fos una estona, per posar-nos al dia. Tot i que ara la recordo amb afecte i sense dolor, no puc deixar de pensar-hi: des d’aquell 10 d’octubre de 2009, res ha estat igual. Gràcies, iaia Maria, per haver guardat els documents de la teva família i també de la família de l’avi, i per haver-me fet descobrir “La Juliana”.
Quan ella va morir, encara em quedaven dos avis: els paterns, l’avi Josep i la iaia Montserrat, els meus “avis de Banyoles”. Tot i viure-hi, no els veia tant, ja que la seva família era més extensa. Recordo els berenars amb el meu avi a Can Cargol, a Falgons. Ell m’explicava històries de família que jo no escoltava prou i ara enyoro. Tenia un viver amb peixos que m’agradava mirar, un hort i animals. Aquells moments eren només nostres. Quan vam anar a viure a Boadella, l’avi venia sovint a visitar-nos. El 27 de setembre de 2015, amb gairebé vuitanta-nou anys, el cor li va dir prou. El dol va ser dur: jo acabava d’entrar de regidora a Boadella i necessitava el seu suport, encara que fos de lluny. Com el trobo a faltar…
Durant gairebé deu anys més vaig tenir la sort de comptar amb la meva àvia Montserrat. La recordo sorda des de sempre; de petita li cridava perquè m’entengués, i més gran ens comunicàvem amb notes. Recordo quan em vaig trencar una cama i, sola a casa, va trobar la clau amagada i va venir amb l’avi a fer-me companyia. Ella, tot i venir d’una família humil, feia el millor conill a la vinagreta que he provat mai, cuinava molt bé i no faltava la xocolata desfeta per esmorzar si et quedaves a dormir a casa seva. Va treballar tota la vida per tirar la família endavant.
Després de la pandèmia va agafar Alzheimer i res va ser igual. Però poc abans de morir, fa un any, em va dir que la iaia Maria l’havia anat a veure. Em va reconèixer i va parlar amb mi com feia temps que no feia. Era sorda i, aquell dia, la sordesa havia desaparegut. Creure o no creure és cosa de cadascú, però jo crec que la meva àvia se’n va anar acompanyat de la meva altra àvia, i això em va donar una pau immensa. Ara, un any després, recordar-la ja no fa mal, però la trobo molt a faltar.
A tots aquells que teniu avis vius: gaudiu-los. Jo pagaria per tenir-los de tornada, ni que fos per un sol dia. La generació que ens ho ha donat tot està desapareixent, i això em posa molt trista.
Gràcies, avis Josep, iaia Maria i iaia Montserrat, per fer que avui puguem sentir-nos orgullosos de la vostra generació.
I jo, que sí que hi crec, us envio un petó ben gran al cel. Us trobo molt a faltar.
- Un aparatós xoc frontal entre dos cotxes deixa un ferit a Figueres
- Javi Molina, alcalde de Maçanet de Cabrenys: 'Una de les grans fites que tenim és renovar l'entrada del poble
- El gran 'espectacle' d'Empuriabrava continua aixecant el teló cada dia
- El futbol gaèlic altempordanès passa per Europa mentre somia a crear el primer club federat de la zona
- Denuncien que un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona per reservar taula i no els retorna: 'No és legalment vàlid
- Figueres prepara un dispositiu de mobilitat per La Vuelta: aquests són els carrers que es tallaran el 27 d’agost
- Circulen per Empuriabrava amb un cotxe robat, fugen en veure la policia i acaben detinguts
- L'incendi d'una embarcació en ple mar a Roses obliga els ocupants a saltar a l'aigua