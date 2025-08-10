Opinió
Palestina
Amb el pas dels anys, i després d’haver conegut diversos conflictes armats, la meva consideració envers l’estat d’Israel va anar canviant
La tarda de dimarts passat vaig assistir a un acte de protesta davant l’Ajuntament de Palafrugell per reclamar «Aturem el genocidi de Palestina». Unes dues-centes persones, algunes conegudes per compartir amb elles el Consell de Solidaritat i Cooperació de Palafrugell, érem a la manifestació.
Possiblement era la persona de més edat. Vaig néixer uns mesos abans de la creació de l’estat d’Israel, allà pel maig de 1948. Acabada la Segona Guerra Mundial hi havia en l’ambient la necessitat de fer quelcom amb els pocs jueus que havien quedat després de la Xoà.
En un primer moment, quan vaig tenir consciència del que havia passat amb l’Holocaust del poble jueu, quan uns sis milions van ser massacrats en camps d’extermini a l’Europa nazi en els anys de la II Guerra Mundial, fins i tot vaig creure que era un dret la creació de l’estat d’Israel.
Dues vegades, sent jove capellà, vaig tenir ocasió de visitar Terra Santa, Galilea, Jerusalem i, també, Betlem. Veure la marginació dels cristians palestins em va fer adonar que ser cristià i palestí a Israel, era ser ciutadà de segona o de tercera classe. Amb el pas dels anys, i després d’haver conegut diversos conflictes armats (la guerra dels Sis Dies el 1967, la del Yom Kippur l’octubre del 1973) o la intifada del 1987, la meva consideració envers l’estat d’Israel va anar canviant.
"El detonant del conflicte actual té lloc el 7 d’octubre de 2023, quan un atac per sorpresa de Hamàs al sud d’Israel, acaba amb 1.200 morts i el segrest de 250 persones"
El procés d’annexió de més terres pels colons israelians, més enllà de les fronteres que havia marcat l’ONU, la marginació del poble palestí per part de la majoria dels països àrabs de la zona, el contrast entre la guerra a cop de rocs (intifada) enfront d’un exèrcit israelià armat pels EUA i Europa, va anar decantant la meva reflexió a favor del poble palestí.
El detonant del conflicte actual té lloc el 7 d’octubre de 2023, quan un atac per sorpresa de Hamàs al sud d’Israel, acaba amb 1.200 morts i el segrest de 250 persones. Sempre quedarà el dubte de si els serveis secrets jueus i americans sabien o no de l’atac.
En aquests vint mesos de conflicte, d’atacs diaris i indiscriminats sobre la Franja de Gaza, s’ha saldat, fins al moment actual, amb més de seixanta mil morts, molts d’ells infants i molts civils; amb el desplaçament forçós de quasi tota la població de la Franja, amunt i avall, sense trobar seguretat ni en els hospitals ni en les escoles; tampoc en l’única Església catòlica de la Sagrada Família, que fa poques setmanes va ser bombardejada. Després de moltes protestes, de moltes declaracions sobre el paper de molts països a l’Assemblea de Nacions Unides, sempre avortades pels Estats Units d’Amèrica, alguns països, entre ells l’Estat espanyol i el Regne Unit, diuen que reconeixeran aviat l’estat de Palestina. Open Arms i altres ONG, fins i tot una organització no governamental d’Israel, han reconegut que el que fa l’estat d’Israel és un veritable genocidi. Amb el suport dels Estats Units, l’Administració Trump, i amb el silenci còmplice de tants altres països, fins i tot amb la majoria de països àrabs, que fan com si sentissin ploure per motius econòmics o estratègics.
En els inicis del 2025, quan va començar a governar per segona vegada Trump, no sé si de broma o seriosament, va proposar de fer una «rivière de luxe» en els terrenys de la Franja de Gaza, desplaçant els dos milions de persones que ara la fam provocada i els fusells i les bombes israelianes mata d’una manera o altra. Sembla estrany que un poble que fa vuitanta anys sortia de la Xoà (l’Holocaust) estigui avui governada per uns polítics i militars que fan el mateix amb el poble palestí.
A Palafrugell, entre altres coses, es va suggerir no comprar productes fabricats amb fons israelians. Podeu mirar www.rescop.org.
