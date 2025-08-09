Opinió
El paisatge de postal
El consumisme i el creixement sostingut està provocant la pèrdua de biodiversita
Fa molts anys, per descriure un moment històric i polític de guerra freda, s’escrivia «un fantasma recorre Europa: el comunisme». Salvant distàncies, moltes i en un altre context —l’ambiental—, podríem dir que a Catalunya, un fantasma recorre pobles i viles: el biologisme. De fet, no és nou, és més, fantasma ho era quan el vaig començar a detectar pels passadissos del «castell» (el Parlament) i d’altres indrets farà uns 25 anys. Per tant, ve de lluny i ara ja no és un fantasma, és una realitat contagiosa, per políticament correcta, bonista, per no dir woke.
Que aquest biologisme conservacionista s’ha atiat, conreat i fomentat durant anys, fruit d’una enginyeria social i científica orientada a reescriure l’ecologia i l’ecologisme, no exclou la responsabilitat de molts polítics i experts, que per por al que diran o molts governants per interessos electorals (per por a perdre vots), callin, mirin cap a una altra banda o donin suport a iniciatives suposadament ecologistes. L’única ecologia (com a ciència) i ecologisme, en aquests moments d’emergència climàtica, hauria d’estar creant alarma social, és el que ataca les causes dels problemes i posa al centre les persones. I no convertir les solucions en un problema (les energies renovables) fent bons els combustibles fòssils, que curiosament no els qüestionen mai o amb la boca petita.
"Idealitzar constantment el medi natural o marí, com a única realitat, fent abstracció dels conflictes ambientals, econòmics, energètics i climàtics que tenim, és fer-se trampes al solitari"
Conscientment o inconscientment, no pocs moviments socials, sols tenen com a objectiu la defensa de la natura, el paisatge o la biodiversitat, fent abstracció de la societat on viuen i dels impactes climàtics. I que són tolerats per les institucions, atès que ja els va bé que sigui aquest corrent i no l’ecologisme social (que considera indivisible el medi ambient humà), qui plantegi reivindicacions, manifestos o recerques.
Idealitzar constantment el medi natural o marí, com a única realitat, fent abstracció dels conflictes ambientals, econòmics, energètics i climàtics que tenim, és fer-se trampes al solitari. El consumisme i el creixement sostingut (que no desenvolupament sostenible) en el qual estem immersos, està provocant tal nivell d’emissions, escalfament i impactes climàtics, que justament el que està provocant és la pèrdua de biodiversitat, boscos, collites, flora, fauna, pesca i paisatge de l’Empordà que tant idealitzen. I milers de morts prematures, fruit de la contaminació atmosfèrica. Es perden collites, marxa el peix i moren centenars de persones per cops de calor, més que àligues o ocells. Mentre aquest biologisme continuï amplificat i instrumentalitzat pel potent lobby fòssil, igual que fa 30 anys ho va ser pel lobby nuclear, continuarem idealitzant paisatges idíl·lics de postal (del passat), que mai tornaran, si continuem emetent emissions, els bombers surten a apagar focs, les fonts deixen de rajar i els pagesos i pescadors desapareixen.
