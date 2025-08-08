Opinió

"Per què no defensem l’aeroport de Girona-Costa Brava?"

Una carta d'Antoni Pagès Ribas

L'aeroport Girona-Costa Brava, en una imatge d'arxiu.

L'aeroport Girona-Costa Brava, en una imatge d'arxiu. / Aniol Resclosa

Pel que veig, l'aeroport de Girona no interessa. Som més de 800.000 persones que vivim a aquesta província i la defensa del nostre aeroport és pràcticament nul·la.

Tothom es conforma a haver d’anar al de Barcelona amb les dificultats d’accés i pèrdua de temps que això comporta. He arribat a la conclusió que valdria més que no s’hagués construït mai o fins i tot el podríem enderrocar i posar-hi uns fantàstics molins de vent que tant agraden al centralisme barceloní i que podrien fer conjunt amb els que ja fa anys que ens amenacen de posar a la nostra badia de Roses.

I no em vull oblidar que va ser des de Madrid que es va decidir posar una estació d’AVE a Figueres i que he escoltat a diferents mitjans de Barcelona que és una estació que no té sentit i que s’hauria d’haver posat a Granollers o a Terrassa.

Per cert, que sàpiguen que l’aeroport de Barcelona no té futur. El nivell del mar puja mig centímetre cada any i accelerant.

