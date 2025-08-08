Opinió
"Per què no defensem l’aeroport de Girona-Costa Brava?"
Una carta d'Antoni Pagès Ribas
______________
Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho
Pel que veig, l'aeroport de Girona no interessa. Som més de 800.000 persones que vivim a aquesta província i la defensa del nostre aeroport és pràcticament nul·la.
Tothom es conforma a haver d’anar al de Barcelona amb les dificultats d’accés i pèrdua de temps que això comporta. He arribat a la conclusió que valdria més que no s’hagués construït mai o fins i tot el podríem enderrocar i posar-hi uns fantàstics molins de vent que tant agraden al centralisme barceloní i que podrien fer conjunt amb els que ja fa anys que ens amenacen de posar a la nostra badia de Roses.
I no em vull oblidar que va ser des de Madrid que es va decidir posar una estació d’AVE a Figueres i que he escoltat a diferents mitjans de Barcelona que és una estació que no té sentit i que s’hauria d’haver posat a Granollers o a Terrassa.
Per cert, que sàpiguen que l’aeroport de Barcelona no té futur. El nivell del mar puja mig centímetre cada any i accelerant.
- Aquests són els municipis de l’Alt Empordà que es troben en alerta per risc molt elevat d’incendi forestal
- L'Ajuntament de Vilafant alerta d'un possible intent d'estafa al municipi
- Desmantellen a Terrades un cultiu de 461 plantes de marihuana valorat en 447.022 euros
- L'incendi del sud de França, el pitjor des del 1949, encara avança sense control després d'arrasar 16.000 hectàrees i causar una víctima mortal
- Aquest poble de l'Empordà proposa 'un passeig pel temps' en el seu patrimoni mil·lenari
- Un violent incendi a Occitània genera una fumera visible des de l'Empordà
- Evacuen amb helicòpter a un motorista amb un fort traumatisme, a la Jonquera
- Un músic, ferit per la caiguda d'una torre de llum durant un concert de la festa major de Vila-sacra