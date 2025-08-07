Opinió
Reflexions sobre la notícia 'Salut canviarà el model de les urgències a l’Alt Empordà': "Una altra oportunitat perduda per a la ciutat de Figueres"
Una carta de Carles Sardà i Borroy, de Vilanant
Unes reflexions sobre la notícia "Salut canviarà el model de les urgències a l’Alt Empordà". A la tardor de l’any 2007 es va obrir el primer CUAP a Catalunya, concretament a la ciutat de Barcelona (CUAP Manso). El Dr. Pere Subirana i Garcia, en aquell moment Director SAP Atenció Continuada i Urgències de Barcelona, va fer aquestes declaracions al diari El País el 23/07/2007: “Barcelona afronta la reorganización de las urgencias en los centros de atención primaria (CAP). El nuevo mapa incorporará cuatro centros para atender los casos de urgencias de atención primaria, aquella que no precisa de hospitalización, y estarán abiertos las 24 horas. La medida pretende paliar el colapso de las urgencias de los hospitales, que atienden entre el 60% y el 65% de casos que pueden ser resueltos en los CAP. Los cuatro centros tendrán servicios de radiología y de analíticas y convivirán con la atención continuada que dan algunos CAP”.
Entre el 2008 i 2009 es van obrir els altres tres centres a Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris. El desembre del 2017, a la ciutat de Girona, s’obre el CUAP Güell, que, en la meva opinió, ha sigut i és una experiència d’èxit en la descongestió de les urgències hospitalàries, tant de l’Hospital Josep Trueta com de l’Hospital Santa Caterina de Salt.
Per últim, el president de la Generalitat, el Molt Honorable Sr. Salvador Illa, en declaracions recollides per Europa Press el dia 17 de juliol del 2025, en un acte d’inauguració d’un nou CUAP a Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat, va dir: “A Catalunya hi ha 29 CUAPs que atenen el 30% de les urgències totals del territori i que descongestionen els centres hospitalaris”, i els va definir com un model d’èxit en la gestió sanitària i que es continuaran desplegant amb dos nous centres, a Tarragona i a Terrassa.
Crec que, amb aquests tres exemples, queda clar que el model CUAP, acrònim de Centre d’Urgències d’Atenció Primària, és un model a seguir per descongestionar els serveis d’urgències dels centres hospitalaris i que aquests puguin fer la feina per a la qual van ser dissenyats: urgències de mitjana i alta complexitat.
Considero un greu error de la Regió Sanitària de Girona intentar encabir unes urgències d’atenció primària en un centre hospitalari. Era el moment de fer un nou equipament sanitari a la ciutat de Figueres, equipament que, en la meva opinió, Figueres no s’hauria de deixar perdre. En aquests moments, la ciutat disposa d’espai per fer-ho, però, pel que es veu, no hi ha voluntat política. El perdedor, com sempre, és la ciutadania i una institució que s’haurà d’adaptar a la decisió no volguda pels professionals que hi treballen.
La ciutat de Figueres perd, una vegada més, una nova oportunitat. Però aquesta vegada no es tracta d’un centre comercial ni d’un equipament cultural, aquesta vegada es tracta d’un equipament que va íntimament lligat a la salut i al benestar de la població. Encara som a temps de rectificar.
