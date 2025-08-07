Opinió | De Cal Recader

Castelló d'Empúries

En Quimet Soler, un home que estimava Castelló d'Empúries

Sempre en segona línia, discret, tranquil, d’aquells que van fent, una persona apreciada per tots

Quimet Soler, castelloní de cap a peus. / Manel Puig

La primera vegada que vaig ser conscient de l’existència d’en Quimet Soler, fou interpretant els Pastorets del Ferrer Magí amb l’escola de primària. El vaig veure amagat entre les bambolines de l’escenari de la Sala Municipal. Sacsejava amb gran destresa una làmina metàl·lica que utilitzava per simular el so d’un tro. Quan el personatge d’en Llucifer, sortia a escena s’obria cel i terra i se sentia un so tronador que res tenia d’envejar a la realitat d’una tempesta.

Ja més cap aquí havíem tingut un seguit de converses molt interessants, les quals aprofitava, amb el seu permís, per enregistrar-les. Va explicar-me que a finals de l’any 1936 baixant amb la seva mare pel carrer de les peixateries, va reconèixer un dels homicides dels dos capellans executats el mes de juliol del mateix any. Li vaig preguntar qui era i no m’ho va voler dir ... «Avui encara té família», va respondre.

Futbol i cinema

També, i amb motiu de la celebració del centenari del futbol castelloní, vam parlar de les dificultats que va tenir la junta del C. F. Esplais per aconseguir un terreny de joc. Deia que en aquell camp hi havia tantes pedres que van estar, ell i una desena de nens més, durant dies, anant amunt i avall traient tota mena de rocs. «Ho fèiem a les nits amb la il·luminació que havia muntat mossèn Tomàs, recordo que tenia uns tres peus amb portalàmpades i bombetes». En una altra ocasió també el vaig entrevistar per la revista La Muga, parlant del cinema del Centro, del qual ell va ser, durant molts anys, l’encarregat de la màquina de projeccions.

En Quimet Soler Rués ens va deixar el passat 25 de juliol, tenia 98 anys. Era un home que estimava Castelló, sempre en segona línia, discret, tranquil, d’aquells que van fent, una persona apreciada per tots. Sempre hi era, fent possible el teatre, el cinema, la coral, la parròquia... Un castelloní inoblidable!

