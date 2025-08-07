Opinió
La música, elixir de joventut
Escoltar o ballar activa el cervell, relaxa el cos i enforteix el sistema cardiovascular
Una de les bandes sonores de l’estiu a la Costa Brava es vesteix amb sintetitzadors hipnòtics, baixos contundents i una base rítmica constant, entre 120 i 130 pulsacions per minut. És el house de tota la vida, el que fa dècades que ressona als locals i discoteques que floreixen arreu del litoral aquests mesos. El que potser no sabíem —o no ens havíem pres seriosament— és allò que ara confirma un estudi científic: escoltar aquesta música nascuda a Chicago pot retardar l’envelliment biològic fins a sis anys.
La investigació, liderada per la University College de Londres i la Universidad de la República (Uruguai), ha analitzat dades de més de 35.000 persones. Els resultats són clars: una reducció del nivell de cortisol (l’hormona de l’estrès), i una millora de la memòria, la capacitat de planificació i el control del ritme cardíac. En resum: escoltar o ballar activa el cervell, relaxa el cos i enforteix el sistema cardiovascular.
"Segons la Universitat de Michigan, la gran majoria de persones majors de 50 anys afirmen que la música els millora l’ànim"
El house, com la dieta mediterrània, combina plaer i salut sense renúncies. És també cultura del benestar. I no només amb aquest estil: segons la Universitat de Michigan, la gran majoria de persones majors de 50 anys afirmen que la música els millora l’ànim. Tres de cada quatre redueixen l’estrès i se senten més alegres, i més de la meitat noten una millor salut mental i més energia.
Potser ja és hora de deixar de veure l’oci musical com una simple distracció. A l’Empordà, la cultura de club —o qualsevol altra manifestació musical— forma part dels petits grans plaers. I ara sabem que, a més de generar records, també ens pot allargar la vida.
Que la música no pari —ni tampoc les ganes de viure.
