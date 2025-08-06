Opinió
"Sumem forces per defensar Llançà i la nostra costa"
Una carta de Llorenç Pascua Subiranas, president de la IAEDEN-Salvem l'Empordà
Davant la recent preocupació expressada per la ciutadania arran del projecte d’urbanització del sector Super Fener a Llançà, des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà volem compartir una reflexió i, sobretot, una invitació: la de caminar plegats per defensar el territori que estimem.
Fa anys que denunciem l’amenaça que suposa aquest projecte aprovat el 2002. El planejament no només és obsolet, sinó que afecta un espai de gran valor ecològic i paisatgístic, just als límits del Parc Natural del Cap de Creus i amb pendents superiors al 20%, cosa que contravé la normativa urbanística vigent.
En aquest sentit, la IAEDEN, fa anys que intervé en aquest expedient administratiu presentant recursos, denunciant irregularitats, exigint la modificació del planejament urbanístic municipal, etc. També hem dut a terme accions de sensibilització i denúncia pública, com la recent acció simbòlica a la muntanya del Super Fener. Tot amb un mateix objectiu: frenar un model d’urbanisme que no té cabuda en el segle XXI.
Entenem que, des de fora, a vegades pot semblar que res es mou. Aquesta lluita, com tantes altres que hem encarat al llarg dels anys, és silenciosa però constant, ferma i col·lectiva. I sabem que només la força del conjunt pot aturar les dinàmiques especulatives que encara avui malmeten la nostra costa. La IAEDEN-Salvem l’Empordà hem aturat la urbanització de la petita península de cap Ras, hem aturat el camp de golf de l’Escala, hem aturat molts planejaments urbanístics del litoral desorbitats, hem estat treballant contra la urbanització de Super fener de Llançà i la Farella també. Entre molts altres projectes.
Per això, més enllà de la denúncia puntual, fem una crida a sumar. La millor manera de protegir el territori no és des del desencís, sinó des del compromís actiu i la implicació organitzada. Ens calen més veus, més mans i més aliances. Ens calen més persones disposades a fer-se sòcies, a participar, a estar al costat del territori.
A Llançà i arreu de l’Empordà, el paisatge no és només una postal: és patrimoni, és identitat, és futur. I aquest futur el volem escriure entre totes.
