"El cas d''El Negre de Banyoles' és un episodi d’una altra època; els banyolins i banyolines no som racistes"

Portada del documental 'El negre té nom' de 3Cat. / 3Cat

Em considero de Banyoles, Figueres i Sant Miquel de Campmajor. La ciutat de Banyoles sempre la porto al cor i amb mi. Fa uns dies vaig veure el reportatge de la televisió catalana sobre "El Negre de Banyoles" (El negre té nom) i he llegit comentaris de banyolins i banyolines, tant d’adopció com de naixement, que es mostraven indignats.

Jo, que sóc banyolina de criança, també em vaig indignar igual que aquests altres banyolins i banyolines. Els banyolins i banyolines no són racistes; al contrari, Banyoles és una ciutat que ha acollit molta immigració, i la convivència entre els nouvinguts i els banyolins i banyolines de naixement o de criança sempre ha estat pacífica i lliure.

El tema d'"El Negre de Banyoles" va tenir lloc en una altra època i en un altre context històric. El reportatge pretenia deixar en mal lloc la gent de Banyoles i, com a banyolina, em vaig sentir molt dolguda, perquè la gent banyolina no és així. Als anys noranta, quan jo anava a l’escola a Banyoles, ja es parlava d’aquesta polèmica. Tot i que era petita, vaig viure la situació d’una manera molt diferent de com s’ha explicat en aquest reportatge. S’ha donat veu només a un sector, mentre que l’altre ha quedat silenciat.

"El Negre de Banyoles", al Museu Darder. / XAVIER BUTINYA (ARXIU)

Banyoles és una ciutat fantàstica, i la barreja de cultures i ètnies la fa encara més gran. Tots som banyolins i banyolines. I jo em sento banyolina, figuerenca i santmiquelina, i n’estic molt orgullosa. Són les meves ciutats i pobles, i quan un reportatge els fa mal, em rebel·lo. Aquest és precisament el cas del reportatge sobre "El Negre de Banyoles".

M’agradaria rebre una disculpa o una rectificació per part de la televisió catalana, perquè Banyoles NO és una ciutat racista, sinó una gran ciutat. És la meva ciutat de criança, i sempre ho serà. És un orgull poder dir: sóc de Banyoles.

Perquè Banyoles té la màgia que gairebé tothom parla en català, independentment dels seus orígens. Té la màgia de la diversitat, que la fa gran. Té un estany meravellós, que quan has tingut un mal dia, hi vas i et cura les penes. Té una piscina olímpica perquè ha estat ciutat olímpica. I té moltes més coses per ser recordada, molt més enllà del trist episodi d'"El Negre de Banyoles" i del reportatge desencertat que ha fet la televisió catalana.

És indignant el tracte cap als banyolins i banyolines en aquest reportatge, i encara ho és més que ningú no hagi demanat perdó. Jo estic orgullosa de ser banyolina de criança i, sempre que calgui, trauré les ungles per defensar la meva ciutat.