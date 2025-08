"Busco històries d’amor nascudes al Casino Menestral de Figueres"

El Casino Menestral, el 1984. / Ajuntament de Girona. CRDI (Fons El Punt – Autor desconegut)

Has conegut a la teva parella entre balls, tertúlies o actes del Casino Menestral de Figueres? Potser hi vau tenir la primera cita, o us vau tornar a trobar anys després, per casualitat, a una exposició? Si el Casino forma part de la teva història d’amor −sigui romàntica, platònica o fins i tot tragicòmica− m’encantaria escoltar-la. Estic recollint relats pel meu Treball de Recerca sobre l’entitat i vull donar veu a les vivències personals que hi han tingut lloc. Per explicar la teva història, envia un correu a manallachaal297@gmail.com o truca al 672 380 948. Totes les edats i èpoques són benvingudes.