10 mesos sense Zara a Figueres

Entrada del Zara de Figueres, abans del tancament. / Santi Coll

La primera setmana del mes d’octubre de l’any passat, les dues botigues de Zara a Figueres van tancar les portes de manera definitiva. En aquell moment, el govern municipal i les veus que defensaven que l’ampliació de l’outlet de la Jonquera no faria mal —perquè "els clients que ens interessen prefereixen les botigues de tota la vida que no pas els centres comercials"— van menystenir la importància de la marxa de Zara.

Aviat van començar a circular els comentaris dels que sempre saben coses: "No pateixis, el local del Zara ja està llogat", "El propietari ho ha llogat a una marca de primer nivell que no vol anar a l’outlet", "Al Zara hi posen un XXXX, però no es pot publicar perquè hi ha un contracte de confidencialitat"... Fins i tot el regidor de Comerç i Promoció Econòmica, Manel Rodríguez, en una entrevista a l’EMPORDÀ, anava en la mateixa línia: "Ja hi ha una altra empresa que se’n fa càrrec per ubicar-hi una nova marca capdavantera. Des de l’Ajuntament, vam fer les gestions pertinents amb la propietat".

Els dies passaven i, tot i que els que sempre saben coses, tenien l’explicació — "Amb les obres no arribaven a temps a obrir per Nadal i han preferit esperar de cara a Setmana Santa"—, el local del Zara continuava buit. Ni Nadal, ni Setmana Santa, ni estiu... Han passat 10 mesos; les terrasses i els restaurants de Figueres i l’Empordà són plens de turistes i de compradors francesos buscant aparadors per badar. Però de la gran marca que havia d’agafar el relleu de Zara, ni rastre. I tampoc hi ha notícies de l’APEU, un suposadament ambiciós projecte municipal que havia de revitalitzar l’activitat comercial al Rovell de l’Ou. I del qual sembla que ja ningú no té gaires ganes de parlar.