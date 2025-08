Rieju, fabricar i exportar a tocar de la Costa Brava

El turisme, l’hostaleria, la logística o, si ho mirem pel boc gros, els serveis en general són gairebé un monocultiu en l’economia de l’Alt Empordà. Generen més del 80% del PIB, segons els estudis de Josep Oliver en els anuaris comarcals que impulsa el BBVA, i són el motor d’un territori que creix més en volum (població ocupada, facturació...) que no pas en qualitat (renda per càpita, ocupació d’alt valor afegit, reducció de la desigualtat...). En aquest context, la visita del ministre d’Indústria, Jordi Hereu, a la planta de Rieju a Figueres serveix per recordar que, tot i el pes de les dades, a tocar de la Costa Brava també es pot fabricar i exportar arreu del món apostant per la innovació. En aquest cas, per la mobilitat elèctrica. La històrica marca de motos figuerenca invertirà al voltant de 30 milions d’euros en l’ampliació de les seves instal·lacions —més de 12 finançats per l’Estat a través del PERTE— amb l’objectiu d’arribar a la fabricació de 55.000 vehicles a l’any. Avui en dia, Rieju està a les 20.000 unitats anuals i, segons va explicar el seu CEO, Jordi Riera, durant la visita del ministre Hereu, "el 85% de la seva venda va a l’exportació". Clients particulars —històrics de les motos de la marca—, però també petites motocicletes elèctriques a cossos de policies locals de França, a unitats de l’exèrcit alemany o a Correos per als seus repartidors.

Visita del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, a la fàbrica Rieju de Figueres. / Santi Coll

El turisme i els serveis continuaran sent molt importants per a l’economia catalana i, en particular, per a la Costa Brava, l’Empordà i el conjunt de Girona. Però, sense mossegar la mà que ens dona de menjar, avançar en la reindustrialització de l’economia és inajornable. I, com que els diners que arriben d’Europa són, segurament, l’únic camí per aconseguir-ho, la combinació de reindustrialitzar i descarbonitzar ha de ser la fórmula guanyadora. Les motocicletes elèctriques de Rieju en són un gran exemple. Però n’han de venir molts més.

Subscriu-te per seguir llegint