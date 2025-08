La reforma del front de mar de Roses, un camí de llarg recorregut

Imatge virtual del projecte guanyador del concurs convocat el 2011. / Beth Galí

La memòria històrica del poble és important i cal servar-la. Fa unes setmanes em vaig veure obligat a matisar unes declaracions de l’exalcalde i amic Joan Plana sobre la seva enginyosa trobada d’un solar per a construir habitatge públic. Es referia a una finca que precisament ja fa vint anys que va ser comprada per l’ajuntament amb aquesta finalitat. Ara toca matisar les paraules de l’actual alcalde de Roses, l’amic Josep Maria Martínez, respecte al Front de Mar, quan diu que cap govern municipal havia avançat tant en trobar la solució per al passeig...

Vista aèria del tram ocupat per la concessió de l’aparcament. / Jordi Velasco

Els governs municipals d’entre el 1995 i el 2007 ja varen avançar moltíssim, i no pas només de paraula, quant a la transformació del front de mar. Només caldria recordar que la plataforma de l’actual aparcament, l’antic estenedor de xarxes i la llotja del peix, forma part de la zona portuària de Roses, la gestió de la qual, com la de la majoria dels ports catalans, va ser traspassada a la Generalitat.

El tram afectat pel PEU del port de Roses. / Arxiu

Sobre aquest espai, les gestions municipals, es van encaminar a aconseguir la concessió per a la construcció del port esportiu municipal i el passeig, inclosa l’ampliació de la vorera de l’avinguda de Rhode, des de la rambla dels Ginjolers fins al carrer de la Llotja. Amb aquesta finalitat, es va formalitzar la modificació de la superfície i els límits de la plataforma en qüestió. Aquesta modificació es va signar i protocol·litzar amb la Generalitat i l’Estat.

La coberta de la riera

Més enllà dels documents, la demostració palpable rau en l’execució de la darrera obra feta per l’Estat a Roses: la coberta de la desembocadura de la riera dels Ginjolers. Tothom pot veure que en el seu acabament, de la banda de Llevant, es marca un perfil diferent del de l’aparcament perquè segueix el perfil que correspon a la modificació instada per l’ajuntament.

Un dels plànols de les intervencions previstes. / Arxiu

Entenc que l’actual alcalde, quan afirma que cap govern havia fet res pel front de mar, es pot referir als dos governs que han precedit l’actual però, generalitzant, pot confondre la ciutadania. Però no és just deixar de reconèixer la feina feta abans del 2007, ni tampoc oblidar el resultat del concurs d’idees que, sobre el front de mar, va convocar el quadripartit liderat pel PSC el 2011, que va guanyar l’arquitecta Beth Galí. Ni tampoc la documentació que conforma l’avanç de projecte encarregat per CiU en el mandat immediatament posterior. Tot està a l’Ajuntament, inclosa la corresponent maqueta virtual.