Temps d'incendis: resiliència o paràlisi

Un agent rural tancant un camí forestal en aplicació del Pla Alfa 4 / GENCAT

No és habitual que la declaració d’un polític se’t quedi gravada. Però hi ha moments en què les paraules, pel context en què es diuen, per la seva càrrega simbòlica i pel que representen, t'interpel·len. Ara fa uns dies, Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, en una visita al centre de comandament de l’incendi que va cremar Paüls, al Baix Ebre, i enmig de la gran tensió pel foc, va dir que s’esforçarà perquè “l’adaptació al canvi climàtic i la resiliència climàtica siguin una gran prioritat nacional”. Els aiguats sobtats, els incendis d’última generació o les sequeres prolongades són escenaris que ja formen part de la nostra quotidianitat. I, el més alarmant, és que la seva intensitat i freqüència encara estan per arribar a nivells que les generacions actuals ni tan sols podem imaginar. Afecten a tot un país.

Toca repensar

És una nova realitat —violenta, imprevisible, acumulativa— i ens obliga a repensar qui som i com vivim. No es tracta només de preservar un espai geogràfic o productiu, sinó d’entendre’l com un sistema viu que requereix cures, una gestió intel·ligent i una nova cultura del risc. Aquesta mirada no és teòrica ni llunyana; és concreta, urgent i ja està en marxa en alguns punts del país.

Precisament, ara fa uns dies vaig tenir l’oportunitat de visitar el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya al Solsonès i vaig tornar amb enveja sana, constatant com la comarca ha estat tradicionalment vinculada a la gestió del bosc, entenent que la prevenció dels incendis forestals no passa només per desbrossar o fer tallafocs, sinó per activar mecanismes econòmics i socials que donin sentit a aquesta gestió implicant a tots els actors. És des d’aquesta perspectiva que la bioeconomia s’ha convertit en una aposta estratègica: amb aprofitament sostenible de la biomassa, impuls a empreses locals que transformen recursos forestals en energia o materials, dinamització de circuits econòmics que connecten territori, sostenibilitat i feina digna. A l'Empordà, en canvi, ens hem acostumat a conviure amb el risc, però no a preparar-nos-hi. Acumulem plans sobre el paper, estudis redundants i discursos benintencionats, mentre el paisatge s’asseca, els boscos s’omplen de combustible i els agents locals reclamen eines per actuar. L’Empordà, per història, riquesa natural i fragilitat, hauríem de ser capdavanters. Però ara mateix, som exemple de paràlisi.