"Dones i desconegudes que van fer història, entre elles les meves tres rebesàvies: Emilia, Rosa i Teresa"

Imatge generada amb intel·ligència artificial per l'autora de la carta de les tres rebesàvies, tal com podrien haver estat si l'Emilia hagués envellit. / IA

La rebesàvia Emilia, desconeguda per molts —fins i tot per mi, fins fa poc temps—, provenia de l’hospici. Va anar a treballar de minyona a un mas a Falgons (Sant Miquel de Campmajor), i allà es va enamorar de l’hereu, i ell, d’ella. L’hereu va renunciar a tot per estar amb ella i s’hi va casar. Aquest era l’hereu Pere Ramió, pare del meu besavi Narcís Ramió.

La rebesàvia Emilia va ser prou valenta per lluitar per la seva felicitat. I d’aquesta felicitat en descendim moltes generacions de Ramió. Gràcies a aquella lluita, avui hi sóc jo, i també hi som molts altres.

La rebesàvia Emilia fou dona, i pel fet de ser dona, la seva història va quedar oblidada. I jo em pregunto: per què m’he assabentat tan tard d’aquesta bonica història? Però la penso reivindicar i recordar arreu: la història de la rebesàvia Emilia, una dona que va lluitar per la seva felicitat i, de retruc, perquè avui els seus descendents siguem on som.

No és l’única dona que va marcar un temps. La rebesàvia Rosa, “la Juliana”, dona d’esquerres i feminista, amb les seves decisions també va fer que moltes generacions de Suñer i els seus descendents existim avui. Va decidir tornar a Boadella des de la Vajol i lluitar pel que era seu: el seu mas. També es va involucrar en els moviments sindicalistes i va arribar a ser presidenta del sindicat agrari i del trull de l’oli de Boadella. D’ella, gairebé ningú me n’havia parlat —amb l’excepció de la meva iaia Maria, una altra dona oblidada a qui dec tot. Sense ella, avui jo no seria aquí. Bé, ni jo ni moltes de les generacions que han seguit.

Un altre descobriment molt recent: la meva rebesàvia Teresa Cantenys. D’ella en sé molt poc. Sé que era una dona feminista, involucrada en moviments feministes i sindicalistes, que treballava fora de casa i no era pagesa. Que, igual que jo, estimava Figueres amb bogeria i feia vida entre Boadella, les Escaules i Figueres. Potser és la més semblant a mi, i fins ara la més desconeguda. Sense ella, estic segura que ni jo ni altres generacions hi seríem.

Tres noms. Tres dones. Tres desconegudes per a moltes persones, però que van escriure la nostra història. Quantes Emilies, Roses o Tereses deuen quedar encara ocultes? Tenim un deure amb la memòria històrica, però sobretot tenim un deure amb la història de les dones, que ha quedat oculta però que també va escriure la història de la Mancomunitat, la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República i el franquisme —l’oposició des de la clandestinitat. Els hi devem que surtin de l’oblit i siguin recordades.

Gràcies a la rebesàvia Emilia Jorba, moltes generacions de Ramió existim. Gràcies a la rebesàvia Rosa, moltes generacions de Suñer existim. Gràcies a la rebesàvia Teresa, moltes generacions de Duran i Suñer existim. Són tres dones de la meva família recuperades de la caixa de l’oblit. Però quantes més n’hi ha? Estic segura que moltes. I cal recuperar-les a totes, perquè els hi devem.

A les meves rebesàvies Emilia, Rosa i Teresa, ara ja me n’ocupo jo: que siguin recordades, i que les generacions futures sàpiguen qui van ser i què van fer.