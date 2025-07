Pogačar a Figueres

Pogačar celebrant una victòria. / Associated Press/LaPresse / LAP

No sé què respondria Pogačar si li preguntessin sobre Figueres. Tant podria ser un ou com una castanya. Desconec si coneix Dalí i el seu museu, si s’interessa pel surrealisme i l’Empordà, ni que sigui a través dels llibres o de les xarxes, o si, per contra, no té ni idea ni ganes de saber del tema.

En qualsevol cas, és una bona notícia que aquest noi tan jove, de només vint-i-sis anyets, campió del món en ruta de ciclisme, amb títols de Tour de France i Giro a l’esquena, per tant referent mundial de la bicicleta des de fa un temps, participi en la pròxima Vuelta a Espanya que tindrà una etapa clau a la capital de l’Alt Empordà, en concret una contrarellotge per equips.

Seria una bona ocasió, a part d’aprofitar-nos de la repercussió pública que tindrà Figueres arreu d’Espanya i del món – fet que trobo molt positiu malgrat no saber quant ha hagut de pagar l’Ajuntament per acollir aquest esdeveniment – per aconseguir donar ni que sigui una pinzellada als corredors, assistents i organització en general de les peculiaritats de l’indret, de les seves belleses i llocs recomanables a conèixer.

Però ja se sap que en el fons, els llocs per on transiten els ciclistes, sempre itinerants amb les seves bicicletes cada vegada més lleugeres, cares i sofisticades, no són més que part d’un viatge de treball que per la seva professió han de realitzar. A més, i com és lògic, hi pedalen a la màxima velocitat possible. De manera que dubto molt que quan arribin a casa, la família els llenci preguntes del tipus «Què t’ha semblat el Museu Dalí ?» o els demanin si han tingut ocasió de visitar la fortalesa en forma d’estrella més gran d’Europa.

Salvant les distàncies, quelcom semblant al que li passa a un servidor quan ha viatjat per feina i rep preguntes dels de casa sobre les atraccions turístiques del lloc, ocasions en les quals la resposta sempre sol ser: «Tan sols he vist el que he pogut veure des del cotxe o des de l’habitació de l’hotel».

No sé si en Pogačar ens veurà a nosaltres o haurà d’estar més pendent de no caure a causa de les poques llambordes que encara queden a Figueres, però nosaltres sí que el veurem a ell i al seu equip, en directe, sense filtres, teles ni xarxes, contents de gaudir de l’experiència de sortir als carrers d’aquesta Figueres que sembla, en els últims temps, voler aixecar el cap i reivindicar-se.