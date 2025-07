L'Estat i l'Alt Empordà

Signatura protocol transformació ferroviària a l’Ajuntament de Figueres. / Santi Coll

L'estiu del 1978, el llavors alcalde de Figueres, Pere Giró, va fer aturar els camions de bombers al mig de les vies del tren per reclamar la supressió dels passos a nivell. Una història que serveix per recordar que, quan finalment sigui una realitat, la transformació ferroviària de Figueres arribarà dècades tard. Un retard culpa de debats eterns i d'aquella sensació que l'Alt Empordà ha quedat històricament molt lluny de Madrid i, sovint, també de Barcelona.

Sense grans inversions tant de la Generalitat com de l’Estat a la comarca en els últims anys –la comissaria dels Mossos a la Jonquera i la remodelació del CAP de l’Escala han estat actuacions poc acompanyades–, el desencallament del tema ferroviari pot ser el punt d’inflexió en un moment en què, des de Barcelona (amb Sílvia Paneque de manera regular) i des de Madrid (amb dos ministres i un secretari d’estat en cinc dies), sembla que tot s’ha accelerat.

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica visita Portbou / Empordà

Dimecres passat, de la mà del socialista actualment més ben connectat a la comarca, l’alcalde Gael Rodríguez, el ministre de Relacions Institucionals i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, va ser a Portbou. Dos dies més tard, divendres, era el titular d’Indústria, Jordi Hereu, qui visitava Figueres per elogiar Rieju com a exemple d’adaptació a la nova mobilitat elèctrica. I dilluns no va venir Óscar Puente, ministre de Transports, però sí el seu secretari d’estat, José Antonio Santano, que va demostrar una evident sintonia amb la seva companya de partit, la consellera Sílvia Paneque, i amb el mateix Masquef, que –tot i una referència a Isidre Gavín i al paper dels diputats de Junts a Madrid– no va escatimar elogis als governs socialistes de Madrid i Barcelona, en una línia més pactista/pujolista que no pas rupturista/puigdemontista.